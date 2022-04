De klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne hebben ons laten zien dat energie een zaak van nationale en internationale veiligheid is. Dat zei federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) tijdens een persconferentie van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

De klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne hebben ons laten zien dat energie een zaak van nationale en internationale veiligheid is. Dat zei federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) tijdens een persconferentie van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Uit een recent rapport blijkt dat ons land nog te veel afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

In 2020 was nog 71 procent van de energievoorziening afkomstig van olie en gas. Het aandeel hernieuwbare energie verdubbelde de afgelopen tien jaar wel, maar dat zorgde amper voor een inperking van de CO2-uitstoot. Uit het IEA-rapport, dat het beleid van alle regeringen in België onder de loep neemt, blijkt verder dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen mogelijk nog zal toenemen na de gedeeltelijke kernuitstap in 2025.

Minister Van der Straeten verklaarde woensdag 'dat de wereld veranderd is' sinds het verslag werd geschreven. 'Energie is crucialer dan ooit. We worden geconfronteerd met de grootste energiecrisis. De oorlog heeft pijnlijk duidelijk gemaakt in welke mate we afhankelijk zijn van import. Meer dan 90 procent van onze energie wordt geïmporteerd', klinkt het.

Om de huidige uitdagingen aan te gaan, zijn er volgens Van der Straeten een aantal grote prioriteiten. Zo moet de energietransitie versneld worden door de bestaande plannen versneld uit te voeren. Daarnaast moet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen worden afgebouwd. 'De komende jaren komt er jaarlijks 1 GW aan hernieuwbare energie bij', klinkt het. Tot slot moet ook de energiefactuur verlaagd worden, niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn door elektrificatie te stimuleren.

De minister riep op om niet alleen meer internationaal samen te werken, maar ook binnen eigen land. Want energiebesparing en hernieuwbare energie is een verantwoordelijkheid van alle regeringen in dit land, besluit Van der Straeten.

