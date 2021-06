De studie van het Planbureau, waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot de komende jaren fors zal stijgen door de kernuitstap, 'bevestigt de keuze van de regering om ons met de kernuitstap terug te katapulteren in de tijd qua CO2-uitstoot', zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants. Dat de studie alleen slaat op de plannen van de vorige regering, zoals minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) stelt, klopt volgens de N-VA niet.

Volgens cijfers van het Planbureau zal de CO2-uitstoot in 2026 zowat 12 procent hoger liggen dan in 2020. Dat is vooral te wijten aan de kernuitstap: de elektriciteit opgewekt door de kerncentrales moet immers vervangen worden, en dat zal grotendeels gebeuren door nieuwe gasgestookte centrales, die broeikasgassen uitstoten.

Volgens N-VA-energiespecialist Bert Wollants 'katapulteert de Vivaldi-regering België terug in de tijd qua CO2-uitstoot' door die kernuitstap. De regering-De Croo bevestigt in haar regeerakkoord het voornemen om de laatste kerncentrales in 2025 te sluiten, al komt er in november van dit jaar nog wel een evaluatie van die plannen om te verzekeren dat de bevoorrading niet in het gedrang komt.

'Tien jaar klimaatbeleid wordt in één klap weggeveegd omdat de groenen de trofee van de kernuitstap per se willen binnenhalen en zich krampachtig vasthouden aan de bouw van gascentrales', zegt Wollants. 'De ambitie van de regering om minder CO2 uit te stoten, moet dus wijken voor groene dogma's.'

Vorige of ook huidige regering?

Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten slaat de studie van het Planbureau op het beleid van de vorige regering, en zijn de plannen van de huidige ploeg niet meegenomen in het cijferwerk, maar Wollants betwist dat.

Hij verwijst naar de inleiding van de studie, waarin staat dat de projectie rekening houdt 'met het grootste deel van de informatie die op 2 juni 2021 beschikbaar was, met inbegrip van de Belgische en de buitenlandse herstelplannen'.

Het kabinet-Van der Straeten blijft erbij dat de evaluatie enkel gebaseerd is op het nationaal energie- en klimaatplan (NEKP) dat in 2019 is ingediend bij de Europese Commisie.

Bert Wollants © Belga Image

