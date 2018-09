Van Cauter (Open VLD): 'Illegalen opsluiten lost transmigratie niet op'

Moeten we mensen zonder papieren opsluiten die weigeren om in België asiel aan te vragen? Voorzitter van de N-VA-fractie in het federaal parlement Peter De Roover vindt alvast van wel. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kaatst de bal onmiddellijk terug. 'We kunnen die mensen niet in voorlopige hechtenis nemen tot ze berecht zijn', zei hij in De Ochtend op Radio 1. Dat is voor celstraffen onder het jaar wettelijk niet toegelaten. Carina van Cauter, justitiespecialiste van Open VLD, vindt dat het gedaan moet zijn met de politieke spelletjes:...