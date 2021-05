Op donderdag 20 mei velt de Antwerpse kortgedingrechter een vonnis in de zaak van Open VLD-woordvoerster Zelfa Madhloum tegen Gert Van Mol van 't Scheldt. Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter ontkent geruchten dat Van Mol in opdracht van zijn partij werkt.

'Ik was verrast toen ik op 7 juli 2018 op de begrafenis van 't Scheldt-stichter Bert Murrath hoorde dat Gert Van Mol samen met anderen het magazine zou voortzetten', zegt Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter. 'Van Mol heeft niet de stalgeur van het rechtse Vlaams-nationalisme.' Wie de 'anderen' zijn, wil Dewinter niet kwijt. Op 4 mei schreef Knack dat intern mailverkeer erop wijst dat Gert Van Mol zowel de eigenaar als de voornaamste auteur van de satirische website is. Hijzelf beweert alleen een lezer te zijn. Een maand na Murraths begrafenis publiceerde Humo een interview met Gert Van Mol, die toen optrad als mediaconsultant. Hij vertelde dat hij gevraagd was om 'naar Amerikaans voorbeeld' campagne te voeren tegen een minister. ' Third Party Political Advertising (TPPA) is een nieuwe vorm van politieke communicatie die veel controverse zal veroorzaken', voorspelde hij. 'Stel je voor dat een kandidaat is betrapt op vreemdgaan. Zijn politieke tegenstrever zal dat niet gebruiken. Een derde partij kan dat wel.' Verschillende mensen die de voorbije maanden door 't Scheldt herhaaldelijk door de mangel werden gehaald, denken dat zij slachtoffer zijn van TPPA of van Black PR, waarbij zakelijke of publieke rivalen worden besmeurd via oneerlijke en manipulatieve pr-tactieken. 'Los van Gert Van Mols persoonlijke vendetta's pakt 't Scheldt vooral Open VLD'ers en CD&V'ers aan', zegt een van hen. 'Vlaams Belang ontspringt altijd de dans.' Van Mol ontkent via 't Scheldt en sociale media TPPA en Black PR in de praktijk te brengen. 'Waarom zou ik een satirisch medium daarvoor inzetten? Dat is als Vladimir Poetin die gebruikmaakt van een satirische versie van de Pravda.' Ook Filip Dewinter en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ontkennen dat Van Mol door hun partij gefinancierd wordt. 'We hebben alleen een abonnement op 't Scheldt', zegt Dewinter. 'Gert Van Mol beweegt zich eerder in rechtse conservatieve christen-democratische kringen à la Opus Dei.' Sinds de vroege jaren 1990 laat Van Mol zich adviseren door Gunnar Riebs, ereconsul van Slowakije en kind aan huis bij de koninklijke familie en het Vaticaan. 'Ik ontmoette Riebs weleens op ambassaderecepties', herinnert Dewinter zich. 'Hij maakte geen geheim van zijn lidmaatschap van Opus Dei.' Op 30 juni 2018 schreef Het Nieuwsblad: 'In 2010 plaatste Le Soir Riebs op de 68e plaats van de invloedrijkste Belgen in de katholieke kerk. Met dank aan zijn betrokkenheid bij Opus Dei.' Toen Gert Van Mol uitgever van het magazine Teek was, stond Gunnar Riebs in het colofon vermeld als 'adviseur'. Van 2011 tot 2013 was Van Mol ceo van Life!TV, en volgens ex-collega's kwam Riebs er geregeld langs. 'Hij introduceerde Van Mol bij de paus en nam hem mee op koninklijke missies', klinkt het. Riebs was in de jaren 1990 de rechterhand van wijlen Xavier Nieberding, stichter en rector van de privéschool European University, die na een diplomaschandaal werd opgedoekt. Nieberdings zoon François-Xavier was van 2016 tot 2018 bestuurder bij Elba Advies, een vennootschap die toen mede-eigendom was van E.V., een ondernemer met uitstekende connecties in rechtse Vlaams-nationalistische kringen. Volgens de website Apache is E.V. een van 'de anderen' achter de doorstart van 't Scheldt.'Ik ben geen lid van Opus Dei', reageert Riebs. 'Ik adviseerde Van Mol in de tijd van Teek, maar dat is lang geleden. Of we nog vrienden zijn? Dat is een groot vraagteken.' Van Mol ontkent ook banden met Opus Dei. 'Ik ken Gunnar Riebs al vijfentwintig jaar. Hij is erg katholiek, maar geen lid van Opus Dei. Hij is een van mijn klanten en we onderhouden een zeer vriendschappelijk contact.' Gert Van Mol verwacht dat hij donderdag aan het kortste eind zal trekken in de kortgedingzaak die Zelfa Madhloum tegen hem aanspande. Dat is tenminste af te leiden uit wat hij op 8 mei onder alias op 't Scheldt schreef: 'De medewerker zal allicht veroordeeld worden tegen 100 kilometer per uur.' Onder diverse pseudoniemen publiceerde 't Scheldt vorige zomer een aantal artikels over de Open-VLD-woordvoerster. Ze leverden haar een stroom aan haat- en dreigberichten op. Er stonden ook persoonlijke gegevens in, zoals haar thuisadres. Madhloum vraagt aan de rechter een (her)publicatieverbod. In de ochtend van donderdag 22 april voerde het parket van Antwerpen op verzoek van onderzoeksrechter Theo Byl huiszoekingen uit bij adressen gelinkt aan het medium. Computers en gsm's werden in beslag genomen en Gert Van Mol werd meegenomen voor verhoor. Volgens het parket kwamen die huiszoekingen er op eigen initiatief en wilde het zo de identiteit van de anonieme auteurs van artikels over Madhloum achterhalen. Volgens 't Scheldt kwamen de huiszoekingen er op bevel van Egbert Lachaert. 'Onzin', reageert hij. 'Ik heb trouwens nooit een klacht tegen 't Scheldt ingediend.' In 2011 trad Lachaert op verzoek van de The Wall Street Journal Europe op als advocaat in een ontslagprocedure tegen Gert Van Mol. 'In de rechtbank kreeg hij zijn zin niet', zegt Lachaert. 'Niet lang nadat ik vorig jaar mijn kandidatuur voor de voorzittersverkiezing van de Open VLD had bekendgemaakt, verscheen het eerste artikel van 't Scheldt over "Lachaert de leugenaar".' Op 26 mei 2020, vlak na de verkiezing, stuurde Van Mol een mail met felicitaties naar de kersverse partijvoorzitter. 'Ik las dat u een nieuwe naam zoekt voor uw partij', schreef hij en stelde het door hem gedeponeerde '7R' voor, het symbool voor het 'vrijheidsgen'. 'Mocht U interesse hebben, moeten we even samenzitten.' Volgens onze informatie beweerden Omar en Mounir Souidi, de advocaten van Sihame El Kaouakibi, tijdens een chatsessie op Telegram dat de huiszoekingen er op hun verzoek kwamen. In naam van de in opspraak gekomen politica en onderneemster dienden ze eerder bij de onderzoeksrechter een klacht in tegen 't Scheldt. Ze zouden toen een onverwachte inval geëist hebben om zo toegang te krijgen tot de data op computers en smartphones. De broers Souidi vermoeden dat er vanuit de Antwerpse gemeenteraad of ambtenarij gevoelige informatie over hun cliënte gelekt wordt. Aanwijzingen daarvoor vinden ze op de site van 't Scheldt en bij de anonieme Twitteraccount @Bartes73193791. In de eerste weken van 'Sihamegate' werd via dat account informatie over El Kaouakibi verspreid waarvan alleen intimi op de hoogte waren. Zo ging het over een ruzie tussen El Kaouakibi en haar vriendin, met als enige getuige C.V., een toenmalige pr-verantwoordelijke voor een project van El Kaouakibi. In oktober 2019 ging C.V. aan de slag als de persoonlijke assistente van een Vlaams N-VA-parlementslid. @Bartes73193791 ging online in november 2020, toen ook de raad van bestuur van El Kaouakibi's dansproject Let's Go Urban besloot om een eerste audit van de boekhouding te laten uitvoeren. In de publicatie van belastende informatie over El Kaouakibi lijken Bartes en 't Scheldt communicerende vaten. De telefoonnummers gelinkt aan de Twitteraccounts van Bartes, Gert Van Mol en 't Scheldt eindigen allemaal op 06, zo blijkt uit verzoeken tot wachtwoordherstel. Parketwoordvoerder Kristof Aerts ontkent dat de klacht met burgerlijkepartijstelling van El Kaouakibi aan de basis ligt van de huiszoeking. 'Advocaten kunnen geen huiszoeking eisen. Die kwam er op onafhankelijk initiatief van de onderzoeksrechter naar aanleiding van het onderzoek naar de belaging van Zelfa Madhloum. De klacht van Sihame El Kaouakibi dateert van een ander moment.' Gert Van Mol ontkent dat hij de eigenaar is van @Bartes73193791. 'We hebben wel kort gechat over een eventuele samenwerking. De man achter het account benaderde mij en ik wilde hem aannemen voor mijn Twitterploeg. Omdat hij aan zijn anonimiteit vasthield, is daar niets van in huis gekomen.'