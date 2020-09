'Georges-Louis Bouchez (MR) is een onvoorstelbaar sterke Franstalige politicus', zegt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel.

Op het moment dat Valerie Van Peel (N-VA) zich uitspreekt over de regeringsvorming ontstaat er een crisette. CD&V-voorzitter Joachim Coens toont zich maandagochtend plots ontstemd over de gang van zaken, onder meer over de ethische thema's. Van Peel ziet er een voorbode in. 'De CD&V is mathematisch niet nodig in het paars-groene verhaal. Ofwel zijn ze naïef, ofwel koesteren ze wel een heel onrealistisch groot geloof in de mensheid.'De CD&V speelt het wel hard. Wellicht wordt de huidige abortuswet wetenschappelijk onderzocht. Ook u eiste dat. Valerie Van Peel: Onbegrijpelijk hoe trots je dat kunt verkondigen. Toen ik dat anderhalf jaar geleden voorstelde, werd ik in het 'antivrouwenkamp' geplaatst. Ik ben er dus blij mee. Tenminste, als de uitkomst niet op voorhand vastligt. Men zegt ook dat de regeringspartijen daarna in consensus zullen beslissen. En ik zie niet welk gewicht de CD&V in de schaal zou kunnen werpen. Zitten jullie al in oppositiemodus? Van Peel: Het is een teleurstelling dat je als grootste partij je verhaal niet kunt waarmaken. Anderzijds zal het voor ons niet zo'n grote uitdaging zijn om die oppositierol op te nemen. Het bindingsmiddel van paars-groen bestaat uit twee gemeenschappelijke vijanden: wij en nieuwe verkiezingen.Zou u voor een nieuwe stembusgang kiezen als u de kans krijgt?Van Peel: (zonder aarzelen) Natuurlijk. Alles is beter dan wat Vlaanderen nu gaat krijgen. En de burger heeft er na deze saga recht op. Maar bon, vervroegde verkiezingen zullen er niet komen. Ik ben niet naïef.Zijn we dan vertrokken voor een project van tien jaar, zoals Egbert Lachaert (Open VLD) wil?Van Peel: Dat men de vorige verkiezingen negeert door de twee grootste partijen van het land buitenspel te zetten, is duidelijk. Als je nu al aankondigt de volgende ook te zullen negeren, zeg dan meteen dat je stopt met de democratie. Het klinkt raar, maar ik vind Georges-Louis Bouchez (MR) een onvoorstelbaar sterke Franstalige politicus. Hij heeft gekregen wat hij wilde. In Vlaanderen kunnen kleine partijen boven hun gewicht boksen omdat het Vlaams Belang niet aan zet komt. Let wel, het VB zoekt dat ook zelf. Ik ben tegen het cordon sanitaire, maar met het huidige VB valt niet samen te werken. Ze hebben intern veel vuiligheid op te kuisen.In januari zei u dat de N-VA aan herbronning toe is. Van Peel: Met de formatie is dat wat naar de achtergrond verdwenen. Maar daarvoor is een oppositierol een voordeel. Het is belangrijk dat we met de hele groep de juiste prioriteiten en de juiste toon kunnen vinden voor de brede aanbodspartij die we zijn. Zou Bart De Wever niet beter het Vlaamse minister-presidentschap overnemen van Jan Jambon? Die krijgt het zwaar te verduren in de zaak-Chovanec.Van Peel: Voor mij staat Jan niet ter discussie. Zijn communicatiefout was een stommiteit, maar er zijn geen bezwarende feiten. Je gaat toch zo'n sterkhouder niet opzijschuiven na een fout? Het zal wel een grote uitdaging zijn om een sterk Vlaanderen neer te zetten met sterk leiderschap. Jan is perfect capabel. Ook Bart staat niet ter discussie. Hij is nog steeds de beste begeleider voor zo'n interne oefening. Vernieuwing moet er altijd komen op termijn, maar we laten ons niet pushen.