Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ACLVB en ABVV heeft de regen getrotseerd om op het Victor Hortaplein in Brussel samen te betogen voor een versterkte sociale zekerheid.

De vakbonden eisen dat werkgevers een eerlijke houding aannemen voor het gebruik van de welvaartsenveloppe en dat de nieuwe federale regering de sociale zekerheid versterkt.

Volgens de drie vakbonden weigeren de werkgeversorganisaties de welvaartsenveloppe te gebruiken waarvoor hij dient. Die enveloppe bevat een vast budget waarmee de sociale gesprekspartners - met goedkeuring van de regering - werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen in geval van arbeidsongeval en beroepsziekten kunnen verhogen bovenop de normale indexatie. Het betekent dus dat dankzij de welvaartsenveloppe de uitkeringen worden aangepast aan de welvaartstoename.

Het is volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront nu aan de federale onderhandelaars om de sociale zekerheid te versterken en de armoede te bestrijden, want die wordt versterkt door het coronavirus. De vakbonden eisen dat alle sociale uitkeringen worden opgetrokken aan de armoedegrens, het wettelijk minimumpensioen van 1.500 euro netto wordt ingevoerd, de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen wordt gehandhaafd, ook voor artiesten, en de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg wordt gegarandeerd. En ze willen ook een belasting op de grote vermogens.

'De sociale zekerheid beschermt ons allemaal en we moeten nu de toekomst ervan garanderen. Sommige politici zien het als een kostenpost en een last, maar het is veel meer dan dat. Het is een stabilisator binnen de economie', zegt Michael Dufrane van ACLVB. 'De relancemaatregelen hebben een goede basis nodig. Een betonnen fundering en dat is de sociale zekerheid. Helaas wordt deze ondermijnd door besparingsmaatregelen', besluit Dufrane.

