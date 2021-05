De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) herinnert aan het journalistiek bronnengeheim, naar aanleiding van de huiszoeking bij Dirk Selis. Selis is journalist bij de lokale Truiense nieuwssite TRUDOCS, die uitpakte met het nieuws en de gelekte documenten over de vervroegde vaccinatie van Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden, en mensen uit haar entourage.

'Die gerechtelijke zoekactie had als doel de bron van Selis te achterhalen met betrekking tot diens berichtgeving over de voortijdige vaccinatie van Truiens burgemeester Veerle Heeren en mensen uit haar omgeving. Bij de huiszoekingen controleerden de speurders ook een computer en gsm van de journalist', klinkt het bij de VVJ.

'De VVJ herinnert eraan dat de wet van 7 april 2005 op de bescherming van het journalistieke bronnengeheim dergelijk gerechtelijk optreden formeel verbiedt.'

De VVJ heeft daarom aangekondigd dat ze de gerechtelijke en politieke verantwoordelijken zal aanspreken over wat zij een 'illegale huiszoeking' en een 'misstap' noemt.

Uitgelekt

Woensdag berichtte de lokale nieuwswebsite Trudocs dat Heeren in maart al gevaccineerd werd. Ook enkele familieleden en medewerkers zouden er midden maart al een vaccin hebben gekregen. Uit gelekte documenten vanuit het Truiense vaccinatiecentrum zou blijken dat de 56-jarige Heeren op 10 maart een afspraak voor haar vaccin had. Op 31 maart zou ze de tweede prik hebben gekregen.

