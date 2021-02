Na de chaos over de levering van de vaccins zijn de eerste dosissen van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca aangekomen in de Europese Unie. In ons land zullen in februari 443.000 dosissen daarvan kunnen worden toegediend, aan zorgverleners, risicopatiënten en mensen met een kritische functie onder de 56 jaar.

Volgens voorzitter Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinatie gaat het om een 'goed en veilig vaccin' om in diverse groepen toe te dienen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar.

Advies

Voor het toedienen van het vaccin aan mensen met hogere leeftijd is het wachten op bijkomende studies. Eerder had al de Hoge Gezondheidsraad geadviseerd het vaccin van AstraZeneca voorlopig niet aan 55-plussers toe te dienen.

In eerste instantie zal het gaan naar zorgverleners in die leeftijdsklasse, inwoners van collectieve zorgvoorzieningen, risicogroepen met bepaalde aandoeningen en ook mensen met een kritische functie, in het bijzonder leden van de interventie-eenheden van de politie.

Helft vaccins niet opzij gezet voor tweede prik

In tegenstelling tot de vaccins van PfizerBioNTech en Moderna zal niet de helft van de vaccins van AstraZeneca worden gereserveerd voor de tweede prik. Dat komt omdat de tweede dosis pas na 8 tot 12 weken moet worden toegediend. Dat verhoogt de doeltreffendheid van het vaccin.

De taskforce gaat er van uit dat voldoende leveringen zullen volgen om de tweede prik toe te dienen.

Europa

Frankrijk zal het vaccin vanaf zaterdag gebruiken nadat de eerste dosissen vrijdagavond zijn gearriveerd. Het land ent gezondheidswerkers prioritair in.

Ook Duitsland, Ierland, Spanje en Oostenrijk zullen de AstraZeneca-vaccins beginnen gebruiken. Portugal zal pas volgende week de eerste dosissen krijgen.

De vaccins worden per vrachtwagen via hubs over het continent verspreid.

Ruzie

De EU en de AstraZeneca raakten verwikkeld in een hoogopgelopen ruzie over de leveringen nadat de fabrikant aankondigde voorlopig veel minder te kunnen leveren dan afgesproken.

Vorige week raakte bekend dat AstraZeneca in februari en april niet 31 miljoen, maar 40 miljoen van de afgesproken 80 miljoen doses van zijn coronavaccin zal leveren aan de EU.

