Vlak voor Moederdag was er al een uitbreiding van de sociale contacten naar vier mensen buiten het eigen huishouden. Dat moesten wel telkens dezelfde mensen zijn, en bovendien moesten zij zich dan ook engageren om enkel de mensen uit die nieuwe 'bubbel' te zien. Vanaf 8 juni gaan we naar een nieuwe, uitgebreidere bubbel, kondigde premier Sophie Wilmès aan na afloop van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag. De gunstige evolutie van de corona-epidemie laat toe om iedereen - elk individu, en dus niet per gezin - toe te laten zijn of haar sociale contacten uit te breiden naar tien mensen. Bovendien gaat het om tien mensen per week: iedereen mag dus elke week tien andere mensen zien. Op die manier krijgen we een pak meer vrijheid, maar blijft het wel behapbaar om nadien de contacten op te sporen als iemand uit die groep toch besmet zou blijken te zijn met het coronavirus. De regels gaan bovendien niet helemaal overboord. Het blijft belangrijk om zoveel mogelijk buiten af te spreken, en wanneer dat niet kan de woning goed te ventileren. Bovendien blijven ook de regels van sociale afstand gelden, zei Wilmès.