Cijfers van Unia tonen een stijging in het aantal dossiers rond racisme. Vooral op de werkvloer, maar ook op het vlak van huisvesting zijn de cijfers hoog, zo schrijft De Morgen maandag.

Het gelijkekansencentrum vraagt dat de Vlaamse regering alsnog werk maakt van praktijktesten.

In 2019 kreeg Unia 13,2 procent meer meldingen binnen. Als de melder ook actie verwacht en het gaat om een discriminatie waarvoor Unia bevoegd is, dan opent het interfederaal gelijkekansencentrum een dossier. In 2019 ging het om 6,9 procent meer dossiers.

De stijging is het sterkst bij discriminatie op basis van raciale criteria, met andere woorden: discriminatie op basis van huidskleur, afkomst of nationaliteit. Vooral op de arbeidsmarkt en op de werkvloer is er een sterke toename van het aantal dossiers. Een jaar eerder noteerde Unia daar nog een kleine afname, maar nu gaan de cijfers opnieuw in stijgende lijn. Ze bereikten in 2019 een nooit eerder gezien niveau: 657 dossiers, 28 procent meer dan het jaar ervoor. Discriminatie op basis van raciale criteria en handicap vormen de meerderheid van die dossiers.

In het domein huisvesting zijn er 276 dossiers geopend, exact evenveel als in 2018, maar dat was een recordjaar. Hier draaien de meeste dossiers rond discriminatie op basis van vermogen, gevolgd door raciale criteria en handicap.

