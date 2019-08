Een Leuvense scholiere mag dan toch haar hoofddoek dragen op de school waar ze volgende week een nieuw schooljaar begint. Dat heeft een Leuvense rechter dinsdag beslist, bevestigt de koepel van het gemeenschapsonderwijs GO! dinsdag.

Het meisje had haar eigen directie en de koepel gedagvaard. Zoals in de andere scholen van GO! geldt ook in de school van het meisje een verbod op levensbeschouwelijke kentekens, zoals een hoofddoek. De koepel beraadt zich nu over wat de verdere gevolgen zijn van dit vonnis, en welke eventuele stappen ze zal ondernemen.

De Standaard schreef vorige zaterdag al dat er opnieuw een leerlinge naar de rechter trok tegen het hoofddoekenverbod. Van die rechter krijgt het meisje, dat anoniem wil blijven, nu gelijk. 'Voor mijn cliënte is het dragen van een hoofddoek een essentieel element van het belijden van haar godsdienst', aldus haar advocate, Evelyne Maes, zaterdag in De Standaard.

De uitspraak geldt enkel voor dit meisje - het algemene verbod blijft gehandhaafd. GO! kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Vorig jaar besliste een Tongerse rechter ook al dat enkele meisjes, ondanks datzelfde verbod, toch hun hoofddoek mogen dragen. Daartegen gingen de betrokken scholen en de koepel in beroep.

De uitspraak van vandaag is een nieuwe klap voor het algemeen verbod.

Eerder hadden al twee andere scholen hun schoolreglement aangepast nadat een paar leerlingen naar de Raad van State waren gestapt.

'GO! kan deze uitspraak niet negeren'

'Tot nader order blijft dit verbod van kracht', aldus nog de woordvoerster van het gemeenschapsonderwijs. Toch vindt gelijkekansencentrum Unia dat het gemeenschapsonderwijs de uitspraak niet kan negeren. 'Tijd om rond de tafel te zitten en constructieve plannen te smeden.'

'Al in 2014 vernietigde de Raad van State het verbod in twee scholen. Omdat een algemene ban op religieuze tekens niet rijmt met de godsdienstvrijheid', zegt de organisatie.

Unia roept dan ook op om het algemene verbod op te heffen en vraagt het gemeenschapsonderwijs om het debat over levensbeschouwelijke diversiteit fundamenteler te voeren. Het gelijkekansencentrum biedt daarbij hulp aan. 'Door het debat uit de weg te gaan, beland je telkens weer in een conflict', zegt directrice Els Keytsman. 'Die energie kan je beter steken in het creëren van een kader waarbij het omgaan met religieuze diversiteit centraal staat. Unia heeft ervaring met het begeleiden van grote werkgevers en organisaties in een traject over het thema.'

'Verbod moet laatste optie zijn'

Ook de Vlaamse Scholierenkoepel, die leerlingen uit het middelbaar vertegenwoordigt, is blij met de uitspraak. 'Een verbod moet de laatste optie zijn', vindt de koepel.

'Het is waanzin dat je als leerling je school moet aanklagen om het over een regel te hebben die ervoor zorgt dat je jezelf niet kan zijn', zegt ondervoorzitter Lander Huyck. 'De school moest het verbod invoeren van het GO! , waardoor elk gesprek onmogelijk werd.'

VSK zegt geen voorstander te zijn van een algemeen verbod. 'Schoolregels maak je best samen met leerlingen en kunnen dus verschillen van school tot school.'