Het partijbestuur van Open VLD heeft de statutaire procedure voor de verkiezingen van een nieuwe voorzitter en een nieuw partijbestuur opgestart.

Vrijdag 27 maart zal de uitslag worden bekendgemaakt. Als geen van de kandidaat-voorzitters een absolute meerderheid haalt, volgt een tweede ronde met de twee populairste kandidaten waarvan we de uitslag op dinsdag 31 maart kennen. De nieuwe voorzitter krijgt een mandaat dat vier jaar duurt.

Tot nu telt Open VLD vier kandidaat-partijvoorzitters: burgemeester van Oostende en oud-minister Bart Tommelein, Kamerlid Egbert Lachaert, Vlaams parlementslid Els Ampe en de relatief onbekende Stefaan Nuytten uit Koksijde.

Voormalig parlementslid en burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd heeft zijn kandidatuur alweer ingetrokken en spreekt nu zijn steun uit voor Tommelein.

Het is nog niet bekend of huidig voorzitter Gwendolyn Rutten een nieuw mandaat ambieert.

Alle leden van Open VLD kunnen, onder bepaalde voorwaarden, tot maandag 24 februari 10 uur hun officiële kandidatuur indienen. Daarna gaat de campagneperiode van start.

Op zaterdag 21 maart gaat om 8 uur de elektronische stemprocedure van start. Zowel de nieuwe voorzitter als de twintig leden van het partijbestuur worden zo verkozen. Deze stemronde duurt zes dagen, tot vrijdag 27 maart 10 uur. Die dag wordt rond de middag de uitslag bekendgemaakt.

Als geen van de kandidaat-voorzitters een absolute meerderheid haalt, komt er een tweede stemronde met de twee kandidaten die tijdens de eerste ronde de meeste stemmen behaalden. Deze tweede ronde start diezelfde vrijdag 27 maart en loopt tot dinsdag 31 maart om 16 uur.

In hun persbericht over de interne verkiezingsprocedure schrijven de Vlaamse liberalen dat Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo de hoofdonderhandelaars voor de federale regeringsvorming zijn. De kandidaat-voorzitters en hun teams worden gevraagd 'zich op dit vlak terughoudend op te stellen'.

