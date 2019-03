Uitbuiting Bulgaarse verzorgsters krijgt navolging

Vorige week viel de gerechtelijke politie, samen met een team sociale en arbeidsinspecteurs, binnen bij het zorgbedrijf dat een 15 à 20-tal verzorgsters in ons land tewerkstelt bij Belgische ouderen. De verzorgsters, die officieel in dienst zijn bij een Bulgaarse postbusfirma, moeten de klok rond klaarstaan voor hun cliënten, runnen hun huishouden en nemen de dagelijkse, niet-medische verzorging op zich.

Delen Uit het onderzoek blijkt dat de verzorgsters geïsoleerd zijn en bij het management niet of nauwelijks terecht kunnen.

Knack sprak onder andere met een 70-jarige verzorgster die aangaf meer dan 60 uur per week te moeten werken. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de verzorgsters geïsoleerd zijn en bij het management niet of nauwelijks terecht kunnen voor ondersteuning bij hun zware zorgopdracht.

De contracten die de verzorgsters met de firma dachten te hebben afgesloten, zijn op het eerste zicht in overeenstemming met het Belgische minimumloon. Toch krijgen de verzorgsters slechts 900 à 950 euro per maand uitbetaald. Dat verschil in loon zou verklaard kunnen worden door gesjoemel met de contracten waarvoor tijdens het onderzoek een aantal aanwijzingen zijn gevonden.

Hoewel er vermoedelijk geen rechtstreekse banden zijn, doet het economische model van ouderenzorgthuis.com sterk denken aan dat van Seniorcare24. Dit eveneens Belgisch-Bulgaarse bedrijf kwam in mei vorig jaar in opspraak nadat Knack en VTM-Telefacts de schrijnende uitbuitingsituatie van een 100-tal werknemers aan het licht brachten.

Het management van ouderenzorgthuis.com liet via zijn advocaat weten niet in te kunnen gaan op vragen van Knack.