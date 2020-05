Enkele honderden eigenaars van een tweede verblijf in ons land hebben een advocaat onder de arm genomen. Ze zijn het beu dat ze niet gehoord worden en stellen de Belgische staat nu in gebreke.

Dat bericht Het Nieuwsblad online zondag.

De tweedeverblijvers zijn vooral boos omdat ze na 18 mei nog niet naar hun buitenverblijf mogen, terwijl allerlei exitstrategieën wél werden geïmplementeerd. Daarbij wordt verwezen naar het openen van de winkels, dierenparken en musea.

Via de Facebookpagina 'Tweedeverblijvers kust en daarbuiten', die intussen al meer dan 7.000 leden telt, werd een oproep gelanceerd om de krachten te bundelen en een groepsklacht in te dienen. Er werd intussen een advocaat onder de arm genomen. Enkele honderden eigenaars van een tweede verblijf, zowel aan de kust als in de Ardennen of elders in ons land, hebben de afgelopen dagen een bijdrage gestort om de juridische kosten te betalen.

'Onze eis is eenvoudig en duidelijk: Wij willen de keuzevrijheid hebben om naar ons tweede verblijf te kunnen gaan. Niet voor een dag, zoals al werd voorgesteld, maar ook voor een langere periode', zegt een van de klagers.

Vorige week al stuurde een tweedeverblijver uit Antwerpen een deurwaarder naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem met een dagvaarding. Hij eist 50 euro per dag, te tellen vanaf het begin van de lockdown, van de Belgische Staat omdat hij zijn quarantaine niet mag uitzitten in zijn buitenverblijf aan de Belgische kust. Dat initiatief staat los van de groepsklacht die nu wordt ingediend.

