De onderzoeksrechter in Tongeren heeft een 60-jarige man uit Zutendaal en zijn partner aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de brandstichting van het asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen). Een derde verdachte is voorwaardelijk in vrijheid gesteld. De arrestaties dateerden van dinsdag. Dat heeft Bruno Coppin van het Limburgse parket woensdag bevestigd.

Begin november werd de man nog met bijstand van de speciale eenheden in Zutendaal gearresteerd en nadien terug vrijgelaten. Einde september viel de man tijdens een protest-autokaravaan van het Vlaams Belang op met zijn pick-up, want op de kofferbak prijkten een adelaar, een SS-symbool en een nazislogan.

De eigenaar van het voertuig uit Zutendaal bleek nauw betrokken bij extreemrechtse groeperingen zoals Voorpost. Na de protest-autokaravaan ontkende hij dat zijn opvallende pick-up iets te maken had met extreemrechtse gedachtegoed. Nu zit hij dus sinds begin deze week achter de tralies.

Het nieuws over de komst van een mogelijk asielcentrum met 140 plaatsen beroerde heel wat gemoederen in Grote-Spouwen. Op 10 november 2019 rond 23.30 uur liep er bij de brandweer de melding binnen van de uitslaande brand in het toekomstig asielcentrum, dat onderdak zou krijgen in het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade na de zware brand was enorm.

