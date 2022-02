Voor de Belgische kust zijn vrijdagmiddag twee schepen op drift geraakt. Het gaat om een olietanker en een cargoschip die in wacht lagen vanwege de storm. De schepen zijn tot in windmolenparken in België en Nederland geraakt. Een schip is intussen veilig in een Nederlandse haven aangemeerd. De olietanker ligt nog vast aan een Belgisch windmolenpark.

Dat meldt waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens.

Twee schepen zijn vrijdagmiddag in de problemen geraakt door het stormweer. Op zee zijn windsnelheden tot 10 Beaufort gemeten en kwamen de golven tot tien meter hoog voor.

Een cargoschip, de Diamond Sky, moest op een ankerplaats wachten omdat het door de storm de haven niet kon binnenvaren. Het schip raakte door de storm op drift en is door een Belgisch en Nederlands windmolenpark gevaren. Daarbij heeft het schip opvallend genoeg geen enkele schade veroorzaakt of opgelopen. Uiteindelijk raakte het cargoschip veilig in Nederland.

Alle zestien opvarenden stellen het goed. 'Het is een mirakel dat het schip doorheen twee windmolenparken is gelaveerd zonder schade te berokkenen', zegt Martens.

Het tweede schip, de olietanker Maersk nimbus, was eveneens wachtende op een ankerplaats en raakte ook op drift doorheen een windmolenpark. Dat schip ligt nu voor anker bij het windmolenpark C-power. Momenteel wordt nog gezocht naar sleepboten die sterk genoeg zijn om het schip veilig weg te halen. Eerder vertrokken al verschillende sleepboten naar de ankerplaats maar die zijn moeten terugkeren vanwege het zware stormweer. Voorlopig is niet duidelijk of er schade is aan de tanker. De cargo van het schip is wel nog intact en er is geen enkele lekkage aan het schip die voor milieuvervuiling zou kunnen zorgen.

De achttien opvarenden van de tanker verkeren in goede gezondheid. Volgens de veiligheidsdiensten is het veiliger om de bemanning aan boord te houden dan om ze te evacueren van het schip. De Nederlandse kustwacht beloofde alvast een krachtige sleepboot te sturen.

'Het schip ligt daar momenteel veilig maar we zijn wel nog op zoek naar een tweede sleepboot om het daar veilig te kunnen weghalen. Het ligt slechts op 150 meter van een windmolen', aldus Martens.

Evacuatie in Asse

Elders in het land meldden de hulpdiensten tijdens de storm honderden noodoproepen.

Het centrum van de Vlaams-Brabantse gemeente Asse werd tijdelijk ontruimd omdat een kerktoren dreigde om te vallen.

'Een stuk van de toren van de Sint-Martinuskerk is door het stormweer naar beneden gevallen en een tweede stuk dreigt hetzelfde te doen', aldus politiewoordvoerder Fred Scrayen. 'Het centrum van Asse is daarom afgesloten voor het verkeer en iedereen krijgt de raad de omgeving te vermijden. Het verkeer van en naar Ternat wordt omgeleid via de Nieuwstraat, de Bloklaan en Boekfos.'

Over heel het land wordt het trein-, tram- en busverkeer in de mate van het mogelijke en trager dan verhoopt herstart.

De kusttram wordt nog tot zaterdagmiddag vervangen door pendelbussen.

Dat meldt waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens.Twee schepen zijn vrijdagmiddag in de problemen geraakt door het stormweer. Op zee zijn windsnelheden tot 10 Beaufort gemeten en kwamen de golven tot tien meter hoog voor.Een cargoschip, de Diamond Sky, moest op een ankerplaats wachten omdat het door de storm de haven niet kon binnenvaren. Het schip raakte door de storm op drift en is door een Belgisch en Nederlands windmolenpark gevaren. Daarbij heeft het schip opvallend genoeg geen enkele schade veroorzaakt of opgelopen. Uiteindelijk raakte het cargoschip veilig in Nederland. Alle zestien opvarenden stellen het goed. 'Het is een mirakel dat het schip doorheen twee windmolenparken is gelaveerd zonder schade te berokkenen', zegt Martens. Het tweede schip, de olietanker Maersk nimbus, was eveneens wachtende op een ankerplaats en raakte ook op drift doorheen een windmolenpark. Dat schip ligt nu voor anker bij het windmolenpark C-power. Momenteel wordt nog gezocht naar sleepboten die sterk genoeg zijn om het schip veilig weg te halen. Eerder vertrokken al verschillende sleepboten naar de ankerplaats maar die zijn moeten terugkeren vanwege het zware stormweer. Voorlopig is niet duidelijk of er schade is aan de tanker. De cargo van het schip is wel nog intact en er is geen enkele lekkage aan het schip die voor milieuvervuiling zou kunnen zorgen. De achttien opvarenden van de tanker verkeren in goede gezondheid. Volgens de veiligheidsdiensten is het veiliger om de bemanning aan boord te houden dan om ze te evacueren van het schip. De Nederlandse kustwacht beloofde alvast een krachtige sleepboot te sturen.'Het schip ligt daar momenteel veilig maar we zijn wel nog op zoek naar een tweede sleepboot om het daar veilig te kunnen weghalen. Het ligt slechts op 150 meter van een windmolen', aldus Martens. Elders in het land meldden de hulpdiensten tijdens de storm honderden noodoproepen.Het centrum van de Vlaams-Brabantse gemeente Asse werd tijdelijk ontruimd omdat een kerktoren dreigde om te vallen.'Een stuk van de toren van de Sint-Martinuskerk is door het stormweer naar beneden gevallen en een tweede stuk dreigt hetzelfde te doen', aldus politiewoordvoerder Fred Scrayen. 'Het centrum van Asse is daarom afgesloten voor het verkeer en iedereen krijgt de raad de omgeving te vermijden. Het verkeer van en naar Ternat wordt omgeleid via de Nieuwstraat, de Bloklaan en Boekfos.'Over heel het land wordt het trein-, tram- en busverkeer in de mate van het mogelijke en trager dan verhoopt herstart.De kusttram wordt nog tot zaterdagmiddag vervangen door pendelbussen.