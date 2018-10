Twee op drie Belgen vrezen dat fake news impact zal hebben op verkiezingen

Volgens 70 procent van de ondervraagden beïnvloedt fake news het internationale toneel, terwijl 68 procent beïnvloeding vreest in België.

Toch betekent dat niet dat de Belgen daarom het nieuws links laten liggen. Zo'n 75 procent volgt nog elke dag de actualiteit en 45 procent zelfs meerdere keren per dag.

Vier op de tien Belgen consulteren daarvoor meer nieuwsbronnen dan vijf jaar geleden. Televisie en radio zijn het meest populair, maar zeven op de tien ondervraagden lezen ook nog de krant. Eén op de vijf Belgen houdt bovendien nog vast aan de papieren krant.

Hoewel er steeds meer online gelezen worden, is slechts één op de vijf Belgen bereid om daarvoor te betalen.

Uit het onderzoek blijkt nog dat er meer belang gehecht wordt aan betrouwbaarheid dan aan snelheid. Zo is voor 94 procent van de Belgen 'de juiste feiten geven' de kerntaak van de media. Zo'n 89 procent verwacht dan weer 'achtergrond en context', terwijl 'de eerste zijn' voor 62 procent het belangrijkste is.

Het vertrouwen in de traditionele media blijft opvallend groter dan dat in de sociale media. Het vertrouwen in de zakenkranten De Tijd en L'Echo (8,6 op 10) is het grootst. Daarna volgen Kanaal Z, Trends, De Standaard en Eén (8,1).

Bij de kranten scoort Het Belang van Limburg 7,8, Het Nieuwsblad 7,6, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws 7,4, De Morgen 7,3 en Metro 7,0.

Na Eén en Kanaal Z scoren Canvas en Radio 1 (8,0) het best in de audiovisuele media, gevolgd door VTM (7,7) en Studio Brussel (7,6). Onderaan de lijst bengelen Twitter (6,3), Newsmonkey (6,2) en Facebook (6,1).

