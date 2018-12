Twee motoren vliegtuig Brussels Airlines vallen uit tijdens vlucht

Tijdens de vlucht op 11 december viel om 01.50 uur Belgische tijd boven Algerije eerst de eerste motor uit, waarna de bemanning een noodsignaal uitstuurde. Uiteindelijk kon de motor weer opgestart worden, waarna de bemanning besliste om de vlucht verder te zetten. In de buurt van Brussel viel de andere motor verschillende keren uit, maar uiteindelijk kon het vliegtuig met twee werkende motoren wel veilig landen. Volgen BEA voert de Belgische Air Accident Investigation Unit (AAIU) het onderzoek naar het incident.

Volgens de gespecialiseerde website luchtvaartnieuws.nl staat het toestel ondertussen al twee weken aan de grond. Het zou woensdag een testvlucht maken, en als die goed verloopt, donderdag weer in dienst genomen worden. Brussels Airlines verklaarde maandag aan luchtvaartnieuws.nl dat het onderzoek naar het incident nog gaande is, en dat er dus geen informatie gegeven kan worden over de oorzaak ervan.