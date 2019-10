In het Verenigd Koninkrijk kun je het voortaan op voorschrift krijgen: tuinieren tegen angst of depressie. Ook bij ons is 'tuintherapie' in opmars. 'Het is geen wondermiddel, maar op zijn minst toch een reden om buiten te komen.'

In een huisartsenpraktijk in Hulme, vlak bij de Britse stad Manchester, krijgen patiënten die kampen met depressie, angst of eenzaamheid voortaan niet langer antidepressiva of kalmerende middelen, maar potten met tijm, zonnebloemen of bosaardbeien. Eerst mogen ze er thuis voor zorgen en zodra hun plant de pot ontgroeit, verhuist hij naar een gemeenschappelijke tuin, waar verschillende patiënten samen hun groene vingers trainen. In de Britse krant The Guardian vertelt Aimee Gee van Mind, een organisatie die werkt rond mentale problemen, waarom dit soort therapie zinvol is. 'Uit onderzoek blijkt dat buitenactiviteiten of "ecotherapie", zoals tuinieren of wandelen, grote voordelen hebben voor ons welzijn en zelfs even effectief kunnen zijn als antidepressiva om milde tot matige depressies en angsten te behandelen.' Volgens Gee zi...