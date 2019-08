Welzijnszorg, de Gezinsbond maar ook de onderwijskoepels vragen dat middel­bare scholen zich ernstig beraden over de boeken die hun leerlingen verplicht moeten aankopen.

Zo getuigt een Leuvense prof dat drie van de leerboeken die zijn zoon moest aanschaffen - kostprijs 53 euro - nooit gebruikt zijn. En dat blijkt niet uitzonderlijk, schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg donderdag.

'We horen dat vaak: boeken die verplicht moeten worden gekocht maar dan niet nodig blijken', zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond. 'Of boeken waarvan alleen het eerste hoofdstuk wordt behandeld, waardoor ook nog een tweede handboek moet worden gekocht omdat de laatste drie hoofdstukken in dat boek veel beter zijn.'

Gevolg is dat de totale kostprijs van het boekenpakket in het middelbaar soms nodeloos oploopt. 'We horen geregeld van boekenpakketten die tot 250, 350 tot soms zelfs 400 euro kosten. Dergelijke prijzen zijn niet voor elke ouder realistisch, waardoor in sommige klassen leerlingen zitten die het zonder een aantal handboeken moeten stellen', zegt Colette Victor, bij Welzijnszorg projectcoördinator van Samen Tegen On­betaalde Schoolfacturen.

Beide organisaties vragen met aandrang dat leerkrachten en ook schooldirecties elk jaar opnieuw ernstig evalueren of alle boeken op de verplichte boekenlijst 'voldoende gebruikt zijn geweest, en of dat ook het volgende schooljaar zo zal zijn. Is daar twijfel over, dan wordt het boek beter van de lijst gehaald.'

De onderwijskoepels van het gemeenschaps- en katholiek onderwijs ondersteunen die oproep, zo beklemtonen ze.