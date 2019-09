Topondernemer Luc Bertrand: 'Hoe kunnen wij 1,6 miljoen armen hebben?'

'De federale verkiezingen lijken toch op een circus, nee?' De éminence grise van het Belgische financiële wereldje heeft geen hoge pet op van onze democratie. Een gesprek over N-VA en PS, Vlaams Belang en PVDA, Didier Reynders en Donald Trump. En over de pers: 'Wij geloven alles wat in de krant staat. En zeker als het in Knack staat.'

LUC BERTRAND: 'We moeten bescheiden blijven, héél bescheiden.' © Dieter Telemans

'Ik ben geen extremist', zegt Luc Bertrand. 'Ik wil me heel genuanceerd uitdrukken, maar ik maak wel een heel andere analyse van de politieke actualiteit dan wat je vandaag meestal in de media opgelepeld krijgt.' Hij kijkt wat schuins. 'Het hele jaar door werkt iedereen in ons land, Vlamingen, Walen en Brusselaars, goed samen, van de cultuursector over de universiteiten tot de bedrijfswereld. Maar eens in de vijf jaar moeten een paar mensen elkaar blijkbaar in de haren vliegen. Dan worden wij tegen elkaar opgestookt, met verkooppraatjes voor een politieke agenda. Dat levert stemmen op, maar meer ook niet.'

