'Ik heb absoluut geen gevoel van betrokkenheid gehad bij grote strategische dossiers.' Dat zei Peter Cabus, secretaris-generaal van het Vlaamse Departement Omgeving, vrijdag in de onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement.

Cabus vertelde eerder dat PFAS pas in 2020 op zijn radar kwam, hoewel hij al sinds 2017 het Departement Omgeving leidt. Lantis, dat de Oosterweelwerken coördineert, sloot nochtans in 2018 een dading met chemiebedrijf 3M. Dat werd echter niet onder zijn aandacht gebracht bij de opmaak van het PFAS-actieplan in 2020.

'Bij het begin van het vorige kabinet heb ik aangeboden: gebruik mij als technocraat om je te challengen op dossiers waarin je vooruitgang wenst te boeken', zei Cabus vrijdag. 'Dat is niet gebeurd of toch onvoldoende. Ik heb absoluut geen gevoel van betrokkenheid gehad bij grote strategische dossiers. Koen Van den Heuvel (de opvolger van Schauvliege als minister in de vorige legislatuur, nvdr.) had een heel andere attitude.'

Gevraagd door commissievoorzitter Hannes Anaf (Vooruit) of hij vindt dat het kabinet hem op de hoogte had moeten brengen van de PFAS-problematiek, antwoordde Cabus kort 'Ja'.

'Een straffe uitspraak', vond Anaf. 'Zeker als je weet hoe vaak administratie en kabinet samen zitten. Minister Schauvliege is er in 2017 op geattendeerd dat er zou moeten worden gecommuniceerd over PFOS en zelfs dat werd niet doorgeseind aan het departement.'

'Je raakt niet aan tafel'

Volgens de secretaris-generaal staat zijn dienst voor 'de besparing te veel'. De afgelopen twaalf jaar moesten er al tweehonderd mensen afvloeien. Het gevolg is dat het Departement de prioriteiten veel scherper moet stellen en keuzes moet maken. Zo wordt er bijvoorbeeld niet vaak meer advies verleend aan de deputatie, hoewel die bijvoorbeeld wel de lozingsnormen moet vastleggen. Nu zou het Departement opnieuw meer dan dertig mensen moeten laten gaan.

'Ik heb al aan het kabinet gezegd dat dit de besparingsronde te veel is. Ik zie niet in welke taken we nog zouden kunnen schrappen', zei Cabus. 'Het probleem is dat je dat op dit moment niet kan aankaarten. Ook niet bij de vorige regering. Wij voeren loyaal beslissingen uit, maar tegelijk zijn wij ook verantwoordelijke voor onze organisatie. Het is zeer moeilijk om dat politiek aan te kaarten, je raakt gewoon niet aan tafel.'

Personeelsbesparing

Door de opeenvolgende besparingen, moest het Departement Omgeving de afgelopen tien jaar al tweehonderd mensen laten afvloeien. 'Die personeelsbesparing heeft een impact', zei Peter Balas, hoofd van de Directie Omgevingsprojecten. 'We leggen nu de focus op belangrijke dossiers en zullen in andere dossiers op de bestuurskracht van de deputaties rekenen.'

Cabus stelde vragen bij het feit dat de verantwoordelijkheid voor de lozingsvergunning van 3M bij de provincie ligt. 'Is het wel normaal dat 3M wordt vergund door de provincie?', vroeg hij. 'Als we dan toch zware adviezen moeten schrijven, heb ik liever dat we de eindverantwoordelijkheid hebben voor die zware dossiers. Ik denk dat dat soort dossiers best Vlaanderenbreed wordt bekeken, zodat de toestand in bijvoorbeeld Limburg dezelfde is als in West-Vlaanderen.'

