Topeconoom Johannes Spinnewijn: 'Werklozen zijn veel te optimistisch'

Moeten de werkloosheidsuitkeringen toe- of afnemen in de tijd? In dat debat is Johannes Spinnewijn, een jonge Vlaamse topeconoom verbonden aan de London School of Economics, een tegendraadse stem. 'De uitkeringen aan het begin verhogen en ze nadien sneller doen dalen, zal de werkloosheidsduur doen toenemen.'

Johannes Spinnewijn is een Belgisch economisch supertalent met internationale faam. De zoon van de Leuvense professor Frans Spinnewijn studeerde economie in Leuven en Brussel. Voor zijn doctoraalscriptie trok hij naar het prestigieuze MIT in de Verenigde Staten, waar alleen de allerbesten worden toegelaten. Hij kreeg er les van de absolute wereldtop. De hoofdbegeleider van zijn proefschrift was de Finse econoom Bengt Holmström, die in 2016 de 'Nobelprijs voor de Economie' won. Spinnewijn werkte er ook samen met de beroemde Amerikaanse overheidseconoom Jonathan Gruber, de architect van Obamacare, en met Nobelprijswinnaar Peter Diamond.

