Topambtenaar Jos Delbeke: 'Belgische klimaatpolitiek mist daadkracht'

'Ik trap een open deur in als ik zeg dat ik te weinig politieke daadkracht zie', zegt Delbeke, een topadviseur van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. 'We nemen wel beslissingen, maar we voeren die niet uit. De wet op de kernuitstap is de exponent daarvan.'

Delbeke is overigens geen tegenstander van kernenergie. In de transitieperiode op weg naar honderd procent hernieuwbare energie, hebben landen volgens hem een keuze tussen kern- en gascentrales om de CO2-uitstoot al terug te dringen. Delbeke geeft de voorkeur aan gascentrales, aangevuldigd door de technologie 'carbon capture and storage', waardoor er geen CO2 in de lucht terecht komt.

'De groene beweging zal toch eens uit haar schulp moeten komen', zegt hij tegen De Zondag. 'Zij wil enerzijds niet weten van kerncentrales, maar anderzijds ook niet van gascentrales. Ze twijfelt namelijk aan de veilige opslag van CO2 die je uit gas haalt. Je kan dat nochtans perfect opvangen in ondergrondse gasbellen.'

Afhankelijkheid van Russisch gas hoeft volgens Delbeke geen probleem te zijn; het land 'is altijd betrouwbaar gebleken'. Bovendien vertrouwt Groot-Brittannië bij de bouw van nieuwe kerncentrales juist weer op Chinese technologie. 'Ik zou ook niet graag van hen afhankelijk zijn.'

In België mist Delbeke vooral een coherent transportbeleid. 'Transport is hét pijnpunt in ons land', zegt hij. 'Zelfs Brussel en Antwerpen voeren een verschillend mobiliteitsbeleid. Dat is surrealisme.' Volgens Delbeke moet het gebruik van de auto duurder worden, en het openbaar vervoer goedkoper. 'De bedrijfswagen is een ander punt. Dat is een salariswagen geworden en extreem duur voor de schatkist. Waarom blijven we dat promoten?'

'Ik stel vast dat ons land geen grote beslissingen durft te nemen, en vooral: durft uit te voeren', analyseert Delbeke. 'Ik vrees dat ons politieke systeem daadkracht mist. We hebben vier ministers die bevoegd zijn voor energie. Wat doen die? Te veel bakkeleien over wie waarvoor verantwoordelijk is.'

Lees het volledige interview met Jos Delbeke in De Zondag.