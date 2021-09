Het dancefestival Tomorrowland wil volgend jaar drie festivalweekends organiseren in De Schorre in Boom. De aanvragen daarvoor worden volgende week ingediend, meldt de organisatie. Door eenmalig de capaciteit van het festival te vergroten, wil men de enorme verliezen door de door corona afgelaste edities weer goedmaken.

Het is ondertussen al meer dan twee jaar geleden dat Tomorrowland voor het laatst neerstreek in het provinciaal domein De Schorre in Boom. 'Het zijn extreem moeilijke maanden geweest, niet alleen mentaal, maar ook financieel', klinkt het in een persbericht. De afgelaste edities van 2020 en 2021 hebben bij de organisatie een krater van meer dan 25 miljoen euro geslagen. Dat zorgde voor heel wat financiële zorgen bij leveranciers, freelancers en medewerkers.

'Bovenop de ongelooflijke goesting om alles uit de kast te halen in 2022, is er na twee jaar ook een economische noodzaak om op te starten, terug positief naar de toekomst te kijken en stap voor stap de enorme verliezen terug goed te maken', klinkt het bij Tomorrowland.

De organisatie gaat daarom volgende week bij de gemeenten Boom en Rumst en bij de provincie Antwerpen een aanvraag indienen om in juli 2022 de capaciteit van het festival uitzonderlijk te kunnen vergroten. 'Het voorstel werd al afgetoetst bij de betrokken partijen en ze begrijpen de ernst en de noodzaak van de vraag', zegt de organisatie.

Na twee zomers zonder Tomorrowland, zou de zomer van 2022 er dus uitzonderlijk en eenmalig eentje kunnen worden met drie festivalweekends: 15-16-17 juli, 22-23-24 juli en 29-30-31 juli.

Provincie vindt aanvraag derde Tomorrowland-weekend positief, gemeenten niet weigerachtig

De provincie Antwerpen reageert positief op de aanvraag van het dancefestival Tomorrowland om in juli 2022 uitzonderlijk drie festivalweekends te mogen organiseren in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom.

'De organisatie achter Tomorrowland en het recreatiedomein De Schorre kunnen bogen op een goede samenwerking van vele jaren. Wij willen de samenwerking met deze partner naar waarde schatten en bestendigen naar de toekomst toe. Daarom zijn we de aanvraag genegen', zegt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor de Provinciale Recreatie- en Groendomeinen. 'We willen als overheid ook onze verantwoordelijkheid opnemen naar de vele economische spelers die verbonden zijn aan het festival, waaronder de horeca. Het festival heeft een grote impact op het toerisme in de provincie Antwerpen en in gans Vlaanderen. Door het voortbestaan van het festival te ondersteunen, verzekeren we ons van een positieve toekomst voor zowel Tomorrowland als de toeristische actoren, horeca en leveranciers', vervolgt gedeputeerde Jan De Haes.

De gemeentebesturen van Boom en Rumst zeggen de economische noodzaak te begrijpen en niet weigerachtig te staan. 'De aanvraag om éénmalig een derde weekend te organiseren - ter compensatie van vier gemiste weekends in 2020 en 2021 - lijkt ons zeker een faire vraag en zal grondig onderzocht worden wanneer de toelating wordt gevraagd. Goede afspraken omtrent mobiliteit en geluid lijken eens te meer van belang', klinkt het in een persmededeling.

'Uiteraard moet het enerzijds pandemisch verantwoord zijn en anderzijds moet er voor het bijkomend weekend een bijkomende milieuvergunning worden verkregen. Tegelijk vragen we van de organisatie dat zij in contact treedt met de buurt om de overlast dat dit meebrengt zoveel mogelijk uit te sluiten en te erkennen dat dit om een uitzonderlijke, éénmalige vraag gaat omwille van het feit dat het festival twee jaar niet is kunnen doorgaan.'

