'Ik pik niet langer dat men alleen mij de zwartepiet toeschuift voor het zonnepanelendebacle', zegt gewezen minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). 'Het is de N-VA die de digitale meter met de karwats door het parlement heeft gejaagd.'

Dat zegt Tommelein zaterdag in een interview in De Tijd.

'Er zijn in dit dossier vele kansen gemist om een vernietiging van de overgangsregeling voor zonnepanelenhouders te vermijden. Door meerdere actoren, maar niet in het minst door de partij die al twee legislaturen de grootste en dus de baas van de Vlaamse regering is, en die altijd maar weer haar verantwoordelijkheid ontloopt. Wel, nu zeg ik: het mag wel eens gedaan zijn met liberalen bashen', klinkt het fors.

Tommelein verklaart in het interview dat het enige dat men hem kan verwijten is dat hij het dossier niet meer tot een goed einde heeft kunnen brengen als minister van Energie, omdat hij vanaf 1 januari 2019 burgemeester van Oostende is geworden. 'Was ik er nog geweest, dan had ik dat decreet niet laten passeren in die vorm.'

Verkiezingen

Zeggen dat het daarom de fout zou zijn van zijn opvolgster en partijgenote Lydia Peeters vindt hij niet fair. 'Kijk, de grootste roergangers van de digitale meter waren niet wij, maar de N-VA. (...) Van mijn vertrek naar Oostende heeft de N-VA gebruikgemaakt om het dossier naar het parlement te trekken en het er daar met de karwats door te slaan. Terwijl men goed wist dat er problemen waren met de VREG. Maar het moest blijkbaar van de baan zijn voor de verkiezingen, zodat de minister van Energie in de volgende regering er zich niet meer aan zou kunnen verbranden. Toen al was voor ons duidelijk dat de N-VA op het departement Energie aasde, wat uitgekomen is', aldus nog Tommelein.

Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) op 23 oktober 2019. © Belga

