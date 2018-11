Tommelein sluit niet uit dat hij toch in januari al burgemeester van Oostende wordt

'Het kan zijn dat ik door omstandigheden, Oostendse omstandigheden, toch op 2 januari burgemeester wordt', verklaarde hij in De Ochtend op Radio 1, de dag nadat hij een inhoudelijk akkoord bereikte met N-VA, CD&V en Groen.

Tommelein had steeds verklaard dat hij zijn mandaat in de Vlaamse regering zou uitdoen, maar nu houdt hij toch een slag om de arm. 'Ik heb steeds gezegd dat ik geen kandidaat ben voor een nieuw mandaat' in de Vlaamse regering, stelt de Open VLD'er. 'Maar ik sluit niets uit', antwoordde hij op de vraag of hij toch niet op 2 januari burgemeester zou worden.

Tommelein wees erop dat de Vlaamse regering het zwaarste werk al achter de rug heeft. Zijn vervanger zou dan ook vooral 'de post invullen'.

Combineren

Bart Tommelein vindt wel dat hij nog nuttig werk kan doen in het Vlaams Parlement. Daarom is hij kandidaat om de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement te trekken.

Het burgemeesterschap en een mandaat van Vlaams parlementslid zijn volgens hem best te combineren. 'Kijk maar naar Bart Somers, de beste burgemeester van de wereld en één van de beste Vlaamse parlementsleden', aldus de toekomstige burgemeester van Oostende.