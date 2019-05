De Vlaamse liberalen stappen niet in een federale regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant. 'Daar gaan we niet aan meedoen', reageert de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) op de piste van PS-voorzitter Elio Di Rupo om een federale regering te vormen zonder N-VA en dus zonder meerderheid aan Vlaamse kant. De uitslag in Vlaanderen was volgens Tommelein 'heel duidelijk'.

Terwijl N-VA-voorzitter Bart De Wever woensdag Vlaams Belang heeft uitgenodigd in het kader van zijn gesprekken met het oog op de vorming van de Vlaamse regering, maakt Tommelein in De Ochtend op Radio 1 nogmaals duidelijk dat samenwerken met Vlaams Belang voor Open Vld onmogelijk is. 'Het zijn niet de extremen die voor oplossingen zullen zorgen.'

Volgens Tommelein weet De Wever zelf ook dat een gesprek met de extreemrechtse partij tijdverlies is. De liberaal houdt ook een opvallend pleidooi voor een streng migratiebeleid. 'Een humaan, maar wel een duidelijk beleid', dat je dan ook moet verdedigen en erover moet communiceren, luidt het. Migratie is voor een groot deel federale bevoegdheid. Met de constellatie in het zuiden van het land, is een streng migratiebeleid misschien geen evidentie. 'Ik denk dat men ook daar zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Een laks beleid zonder duidelijke beslissingen is geen oplossing voor de toekomst', aldus Tommelein. 'Dat is geen kwestie van rechts en links, maar van verantwoordelijkheid nemen.'