Tommelein en De Vriendt hebben basis voor onderhandeling in Oostende

Die nota moet de basis vormen van een mogelijk bestuursakkoord en verankert al een aantal fundamentele beleidskeuzes. 'Het illustreert de ambitieuze en positieve vernieuwing voor Oostende. En neemt het engagement tot een positief verbindend discours', aldus Groen.

De tekst is inmiddels voorgelegd aan CD&V en N-VA die moeten instemmen om een meerderheid te gaan vormen. Zij hebben hun goedkeuring gegeven en dus kunnen de vier partijen nu voor het eerst samen aan een tafel voor een inhoudelijk overleg.

De nota handelt onder meer over diversiteit, armoede, sociaal beleid, mobiliteit, een plasticvrij Oostende, natuur, wonen, fiscaliteit, een wijkwerking, een nieuwe stadshal, inspraak en communicatie. De nota maakt nu echt duidelijk dat paars-groen niet langer de enige optie is, maar dat de partij bereid is mee te stappen in de 'vernieuwingscoalitie' die Tommelein voor ogen heeft.

De coalitievorming zat bijna twee weken in het slop. Bart Tommelein wilde absoluut gaan voor een coalitie met CD&V, N-VA en Groen en bond CD&V en N-VA in de nadagen van de verkiezingen aan zich vast, terwijl Groen opteerde voor een paars-groene coalitie en liever niet in bad ging met N-VA. Besturen mét N-VA lijkt met de nota niet langer een struikelblok.