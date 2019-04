'Onze ongelofelijke zelfhaat is een groter probleem dan de islamisering.' Dat zegt Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, in gesprek met De Zondag.

In De Zondag kunnen de partijvoorzitters in de aanloop naar de verkiezingen hun zeg doen. Vorige week kwam Peter Mertens van de PVDA als eerste aan het woord. Deze week is het de beurt aan Tom Van Grieken van het Vlaams Belang, die mag uitleggen waar hij zijn partij plaatst in het politieke spectrum.

'Ik geloof niet in de klassieke opdeling tussen links en rechts,' zegt hij. 'Dat is iets van de vorige eeuw. Het socialisme én het kapitalisme hebben daarin hun falen bewezen. Het model van links betekent open grenzen en een open sociale zekerheid. Dat is onbetaalbaar. Het model van rechts betekent óók open grenzen en een afgezwakte sociale zekerheid. Dat vind ik onaanvaardbaar. Wij verkiezen een derde model: gesloten grenzen en een sterke sociale zekerheid.'

Van Grieken schaart zich aan de kant van 'de verliezers van de globalisering. De winnaars: dat zijn de Bart Somers' en de Kristof Calvo's. Die zijn hoogopgeleid, meertalig en wereldburger. Zij vinden open grenzen uiteraard geweldig...' Hijzelf behoort ook tot de winnaars, geeft hij toe, 'maar ik probeer vanuit mijn bevoorrechte positie de verliezers te verdedigen. De verliezers: dat zijn de arbeiders van Ford Genk die hun fabriek in Turkije zien verrijzen, de truckchauffeurs die slachtoffer zijn van sociale dumping, de gepensioneerden die hun wijk zien vervreemden. Die mensen vinden een houvast in identiteit en traditie. Weet u wat volgens mij het grootste gevaar is voor onze samenleving, groter dan de islamisering? Onze ongelofelijke zelfhaat. Alles wat van ons is, moet belachelijk gemaakt worden. Ik doe daar niet aan mee.'

'Ik ga niet beginnen over bloedlijnen'

'Ik ben jaloers op alle volkeren die trots hun eigenheid uitdragen. Dat doet de Vlaming veel te weinig. Onze politieke elite verfoeit élk Vlaams gebruik.'

'Nationalisme betekent voor mij "liefde voor het eigene". Vergelijk dat met een moeder die van haar kind houdt. Je wil dat kind beschermen. Een nationalist wil zijn volk beschermen.'

Waarom zijn Vlamingen een volk, en Belgen niet? wil De Zondag weten.

'Een volk exact definiëren, is gevaarlijk. Ik ga niet beginnen over bloedlijnen. Dát is nationaalsocialisme, en daar heb ik niets mee te maken. Kan u me zeggen wat liefde is? Neen, niemand kan dat, en toch bestaat liefde. Hetzelfde voor een volk. Veel aspecten maken dat: taal, cultuur, geschiedenis, geografie. Maar die checklist zal nooit waterdicht zijn.

Kan iedereen in uw Vlaanderen wonen? vraagt de krant.

'Wij pleiten voor een migratiestop, omdat de absorptiekracht bereikt is. Dat is één zaak. Maar wie hier woont, en Vlaming wil zijn, mag hier blijven wonen. Wie criminele feiten pleegt, profiteert van onze sociale zekerheid of een extreme vorm van de islam aanhangt, moet terug. Dat geldt voor iedereen met de dubbele nationaliteit.'