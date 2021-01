België maakt zich 'wereldwijd on-ge-loof-lijk belachelijk' met zijn vaccinatiebeleid, en dat is 'voor 100 procent de schuld van (federaal minister van Volksgezondheid, red.) Frank Vandenbroucke'. Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken woensdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak.

De verschillende politieke partijen houden traditioneel elk jaar een nieuwjaarsreceptie. Dat is ook dit jaar zo, al kiezen de meeste door het coronavirus voor een digitale versie. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verspreidt zijn nieuwjaarsboodschap woensdagavond live op Facebook vanuit een studio in Wilrijk.

2020 was geen goed jaar, vindt Van Grieken. Vooral door covid-19, maar ook door 'de strandterreur aan onze Vlaamse kust en iedere dag die Marc Van Ranst op de tv'. De Vlaams Belang-voorzitter denkt daarnaast ook aan de Black Lives Matter-protesten en de terreuraanslagen in Parijs, Wenen en Nice.

Daarnaast moet vooral de nieuwe federale regering onder leiding van premier Alexander De Croo het bekopen. Die 'dreigt de bevolking af', vindt Van Grieken, want ze legt de verantwoordelijkheid voor het stoppen van de verdere verspreiding van corona bij de bevolking terwijl ze zelf 'in gebreke blijft'. Van Grieken haalt daarbij onder meer de saga van de vernietigde voorraad mondmaskers aan, die nog van de vorige regering dateert, maar ook het testbeleid 'dat een compleet fiasco is' en het contactonderzoek, een grotendeels Vlaamse bevoegdheid, 'dat voor geen meter loopt'.

De schuld van Vandenbroucke

Ook de huidige vaccinatiecampagne is een ramp, vindt Van Grieken. En dat is de schuld van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). 'Hij maakte zich sterk dat het inenten 'naadloos en snel' zou gebeuren en voegde daaraan toe: 'Als het niet lukt moet u op mij schieten'', stelt Van Grieken. 'En waar staan we nu 45 dagen later? We staan in Puurs, bij de Jos. De Jos heeft al een prikje gekregen en ondertussen liggen tienduizenden vaccins ergens in een diepvriezer te wachten.' Volgens de Vlaams Belang-voorzitter gaat de regering 'compleet af'. 'Dit is gestuntel alsof we een derdewereldland zijn.'

Van Grieken hoopt dat het nieuwe jaar betere tijden in petto heeft, al zal iedereen volgens hem wellicht nog even de maatregelen, 'ook de dwaze', moeten blijven opvolgen voor het beter wordt. 'Ik koester de hoop dat 2021 het jaar van de vrijheid wordt. De Vlaming heeft - in tegenstelling tot de Belgische regering - de afgelopen maanden wel getoond verantwoordelijk te zijn. Daarom droom ik, daarom hoop ik dat de Vlamingen beloond worden voor hun inzet en dat we dit jaar weer ten volle vrij kunnen zijn.'

