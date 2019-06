'We hebben jammer genoeg vijf zetels tekort om met Vlaams Belang en N-VA een regering te vormen', verklaarde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. 'Maar ik zeg ook niet dat het nul procent is. En geef mij een kleine kans en ik ga daar het beste van maken.'

Tom Van Grieken heeft naar eigen zeggen nog geen uitnodiging van informateur Bart De Wever (N-VA) gekregen voor een vierde gesprek. Hij gaat er wel van uit dat die er zal komen, omdat de vorige gesprekken in een constructieve en opbouwende sfeer zijn verlopen. Het is volgens hem makkelijker om op het Vlaamse niveau overeenkomsten te vinden dan op het federale. 'Het Vlaamse niveau gaat over beter onderwijs, een betaalbare zorgfactuur, betere mobiliteit, lagere fiscaliteit... Zijn Open Vld en CD&V daar misschien tegen? Voor de verkiezingen wou Gwendolyn Rutten nog verbinden en praten met elkaar. Nu is het verschillen zoeken en absoluut niet praten met Vlaams Belang', aldus Van Grieken.

Net als verschillende andere politici vindt hij dat er in afwachting van een regering een grotere taak voor het parlement ligt weggelegd. 'Je moet niet per se wachten op een federale regering om initiatieven te nemen. Het is nu misschien aan de parlementsleden.'

Van Grieken kondigde in de VTM-studio ook nog aan dat zijn partij een wetsvoorstel wil indienen tegen het systeem van de vervroegde vrijlating. 'Straffen moeten effectief uitgezeten worden, levenslang moet levenslang zijn. Als je het vertrouwen in Justitie en politiek wil herstellen, moet dat aangepast worden. Als je aan de man en de vrouw in de straat vraagt wat levenslang is, dan is dat tot het einde der dagen.'

Veel details over het voorstel gaf Van Grieken nog niet.

In artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt het verbod op onmenselijke behandeling of bestraffing genoemd. Een gevangenisstraf waarbij de gevangene op geen enkel moment een uitzicht heeft op een mogelijke vrijlating, valt daar ook onder.