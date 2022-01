'De private huurmarkt staat eindelijk op de politieke agenda', zegt de Antwerpse schepen voor Armoedebestrijding Tom Meeuws (Vooruit).

'Slecht beleid.' 'Populisme.' 'Margaret Thatcher in Vlaanderen.' Het zijn maar enkele van de reacties op het voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om zo'n half miljard euro aan ongebruikte leningen voor sociale huisvestingsmaatschappijen door te schuiven naar de private huurmarkt. Particulieren en projectontwikkelaars die betaalbare huurwoningen op de markt brengen, zouden zo kunnen rekenen op leningen tegen zeer gunstige voorwaarden. En dat terwijl er 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan.

...

'Slecht beleid.' 'Populisme.' 'Margaret Thatcher in Vlaanderen.' Het zijn maar enkele van de reacties op het voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om zo'n half miljard euro aan ongebruikte leningen voor sociale huisvestingsmaatschappijen door te schuiven naar de private huurmarkt. Particulieren en projectontwikkelaars die betaalbare huurwoningen op de markt brengen, zouden zo kunnen rekenen op leningen tegen zeer gunstige voorwaarden. En dat terwijl er 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan.Ook Tom Meeuws (Vooruit) viel van zijn stoel. De Antwerpse schepen voor Armoedebestrijding noemt Diependaeles voorstel 'bijzonder libertair'. Maar de socialist, wiens partij deel uitmaakt van de bestuurscoalitie onder leiding van burgemeester en N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever, geeft toe dat zijn allereerste gedachte was: top!Dat moet u eens uitleggen. Tom Meeuws: Van nature ben ik optimist. Het was eerlijke communicatie van de minister. In de laatste decennia wenste elke minister van Wonen dat er meer sociale woningen zouden bij komen. Het budget is er ook altijd geweest, maar het probleem is dat het om allerlei organisatorische redenen niet wordt uitgegeven. Daarom juich ik toe dat hij nadenkt over sociale correcties. Het echte goede nieuws is dat de private huurmarkt eindelijk op de politieke agenda staat.Maar dat geld zomaar doorsluizen naar de privésector vindt u maar niets?Meeuws: Het is belachelijk om het geld niet doelgericht en zonder criteria in te zetten. Gelukkig kunnen we constructieve voorstellen doen. Minister Diependaele moet nu samenzitten met de centrumsteden. Wat stelt u voor?Meeuws: Ik heb net de offerte binnen om de achterbouw van mijn huis in de Seefhoek te renoveren. Het gaat om ettelijke tienduizenden euro's, en gelukkig heb ik geld op mijn spaarboekje. Maar de meeste private huurders zitten in een slechtere situatie. Als we dan iets willen aanvangen met dat Vlaamse geld, moeten we doen wat Johan Albrecht van denktank Itinera zegt: zet het geld gericht in voor de meest precaire doelgroepen in de meest precaire wijken, en koppel die investering aan doelstellingen. Laten we de woningen dus energie-efficiënt maken, want isoleren is duur. Bijvoorbeeld: gebruik het geld voor verhuurders die hyperambitieus renoveren in de huurhuizen van doelgroepen die het nodig hebben - denk aan de mensen die vandaag in aanmerking komen voor een huursubsidie. Vooruit heeft daarover al een resolutie klaar in het Vlaams Parlement. Moet u de hand ook niet in eigen boezem steken? Een van de redenen dat het geld niet wordt uitgegeven, is omdat lokale besturen huiverachtig staan tegenover sociale woningen. In 2020 waren er in Antwerpen 338 sociale woningen mínder dan in 2018.Meeuws: Ik heb alle vertrouwen in ons bestuursakkoord. De 5000 nieuwe of gerenoveerde sociale woningen zullen er komen, ik heb geen enkele reden om te denken dat de bevoegde schepen (N-VA'ster Els van Doesburg, nvdr) dat niet zal halen. Antwerpen werkt ook niet met een plafond op het aantal sociale woningen. In andere gemeenten zijn ze even bang voor een sociale woning als voor een verlenging van de tramlijn. Helaas is dat ook het geval voor de gemeente van de Vlaamse minister-president (het Brasschaat van Jan Jambon, nvdr).Ondertussen hakken de energieprijzen er bij veel mensen stevig in. Zelfs de CD&V begint plots te pleiten voor een btw-verlaging van 21 naar 6 procent. De strijd vanuit de oppositie loont, hoor je bij de PVDA.Meeuws: Ik zit niet in het federale parlement, ik voel me niet aangesproken. Wij hebben als socialisten ooit de btw-verlaging doorgevoerd en nu zou dat minstens voor een periode opnieuw moeten gebeuren. Pas op, als schepen die ook bevoegd is voor leefmilieu vind ik dat gas niet goedkoop gemaakt moet worden, want qua CO2-uitstoot is het niet de beste energiedrager.Zelfs de PS is een koele minnaar van een lagere btw. Voorzitter Paul Magnette recycleert het groene tegenargument dat bij een algemene btw-verlaging ook zwembadeigenaars zouden profiteren.Meeuws: Dat argument stoort me. Verhoudingsgewijs zijn de baten voor mensen met een laag inkomen veel groter. Maar nog meer dan over btw te spreken, moeten we het hebben over de energie-efficiëntie van woningen. Daarom reik ik minister Diependaele de hand. Als we privéwoningen beter isoleren, en dus het probleem bij de wortel aanpakken, zal dat meer verbeteren dan de verlaging van de btw.