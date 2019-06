Indien N-VA-voorzitter Bart De Wever met Vlaams Belang gaat besturen, dan ontstaat er 'een majeur politiek probleem van nationale orde'. Dat zegt Antwerpse schepen Tom Meeuws (SP.A), die deel uitmaakt van een coalitie met De Wever als burgemeester. Meeuws gelooft echter niet in zo'n akkoord tussen N-VA en Vlaams Belang.

Zoals bekend heeft De Wever, die als formateur optreedt voor de vorming van een Vlaamse regering, Vlaams Belang al tweemaal uitgenodigd. 'Dat hij met hen praat, komt hem toe. Maar mocht hij ermee gaan besturen, dan zou dat een majeur politiek probleem van nationale orde betekenen', zei Meeuws in het Canvasprogramma Terzake. 'Als het zo hard regent in Brussel, dan zal het druppelen in Antwerpen.'

Toch gelooft Meeuws niet dat De Wever met Vlaams Belang in zee wil gaan. 'Ik heb de burgemeester leren kennen als iemand die in zijn politiek handelen het mensenrechtenkader als kompas hanteert. Ik kan me zelfs niet inbeelden dat hij zou gaan besturen met Vlaams Belang'.

Meeuws reageerde ook op de 'sollicitatie' van zijn partijgenote Jinnih Beels om De Wever op te volgen als burgemeester, mocht hij Vlaams minister-president worden. Hij legde uit dat in het college 'verbinding' nodig is en dat er 'bruggen moeten worden gebouwd'.

Meeuws prees De Wever als iemand die de coalitie goed bijeenhoudt. 'Als de burgemeester zou vertrekken, dan is het heel belangrijk dat de nieuwe burgemeester dat met dezelfde spirit doet en dat het iemand is die goed herinnert wat er is afgesproken', vindt Meeuws. Jinnih Beels zou volgens hem aan dat profiel beantwoorden, maar er zijn nog mensen die in dat profiel passen, ook bij andere partijen, luidde het.

In de loop van de zomer zal Meeuws ook gesprekken voeren met de SP.A'ers in de gemeenteraad over de derde schepen waar zijn partij recht op heeft.