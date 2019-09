Zal het Vlaamse regeerakkoord de plannen van het Antwerpse stadsbestuur in de war sturen? Tom Meeuws, schepen van Sociale Zaken en lokaal SP.A-voorzitter, maakt zich geen zorgen. 'Ik heb er nogal veel vertrouwen in: Bart De Wever zal ons bestuursakkoord blijven bewaken.'

'Voor een echte evaluatie is het eigenlijk nog wat vroeg', zegt Tom Meeuws. De vraag hoe het Bourgondisch experiment verloopt, leeft anders niet alleen in Antwerpen. De N-VA en SP.A waren lange tijd aartsvijanden. In 2012 beschouwde N-VA-voorzitter Bart De Wever het zelfs als een grote overwinning dat hij de socialisten daar naar de oppositiebanken kon sturen. Nu zitten ze naast elkaar in het schepencollege, met alleen juniorpartner Open VLD om hen uit elkaar te halen als er een vechtpartij van komt. 'Er zijn natuurlijk al belangrijke beslissingen genomen. En deze maand we geven we aan alle Antwerpse SP.A-afdelingen een eerste stand van zaken. Maar de onderhandelingen voor de meerjarenbegroting beginnen nu pas. De prijzenkast openen? In dit stadium zou dat onnozel zijn.'

...