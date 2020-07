Is het Vlaams contactonderzoek wel robuust genoeg nu de grenzen stilaan openen? 'De regering moet oppassen dat ze niet zelf een versnelde tweede golf organiseert.'

'Ik maak me er ook zorgen over, want het is een nieuwe en onbekende factor.' Nu de grenzen weer met mondjesmaat opengaan, wordt het werk van de contactonderzoekers nog wat moeilijker. De instroom van buitenlanders brengt extra risico's met zich mee. Ook Wouter Beke (CD&V), als Vlaams welzijnsminister bevoegd voor het contactonderzoek, is er niet helemaal gerust in.Sinds half juni zijn de grenzen binnen de Europese Unie opnieuw open. De Raad van de EU heeft de lidstaten ondertussen aanbevolen om vanaf 1 juli ook mensen uit meer dan tien landen buiten de EU te verwelkomen, waaronder Marokko, Japan en Zuid-Korea. Met die volgende stap wil ons land echter nog minstens tot 7 juli wachten. Hoe dan ook stelt de mogelijke instroom van buitenlanders het Vlaams contactonderzoek voor uitdagingen. Want wat als een besmette buitenlander, die al dan niet symptomen vertoont, naar hier trekt en meerdere contacten heeft? Een corona-app laat nog minstens enkele maanden op zich wachten. Het opsporingswerk zal dus manueel moeten gebeuren. Coronatests zijn niet verplicht voor toeristen. Hoe komen Vlaamse contactonderzoekers aan hun gegevens? Belgen die in het buitenland zijn geweest worden bij terugkeer evenmin getest, noch gevraagd om in quarantaine te gaan. Zelfs niet wanneer ze uit risicogebieden als Lissabon komen, zo meldde de FOD Volksgezondheid maandag nog. Minister Beke vroeg naar eigen zeggen twee weken geleden al om een vergadering over de problematiek. 'Op de interministeriële conferentie heb ik gevraagd naar een overleg via Buitenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat het contactopsporingsonderzoek op een goede manier kan worden afgestemd wanneer er passagiers vanuit het buitenland naar België komen, of Belgen vanuit het buitenland naar hier komen. Er bestaan een aantal internationale afspraken, maar het zou goed zijn om dat verder samen op muziek te zetten.'Volgens het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) is dat verzoek er echter (nog) niet formeel gekomen. Op die manier is het grensoverschrijdend contactonderzoek voorlopig aangewezen op het Europese Early Warning and Response System (EWRS), aldus het kabinet-Beke. Dat communicatiesysteem bestaat al langer dan het coronavirus en dient om EU-lidstaten onderling te informeren over gezondheidsbedreigingen. 'Indien we hier in Vlaanderen een besmetting gemeld krijgen die contacten had in het buitenland, worden een aantal elementen over de persoon en de bezochte potentiële besmettingsplaatsen genoteerd en via een beveiligd bericht uitgestuurd', klinkt het. 'Omgekeerd, wanneer er bij een Europese reiziger die door België reisde een besmetting wordt vastgesteld, wordt in het land in kwestie een bericht gemaakt en uitgestuurd.'De vraag is in welke mate dit systeem is opgewassen tegen grote transnationale uitbraken. Zeker wanneer er opnieuw mensen van buiten de EU binnenkomen - het EWRS geldt immers enkel voor de EU.In het Vlaams Parlement houden sommigen hun hart vast. 'We moeten de nodige aandacht besteden aan vakantiegangers die terugkeren uit een gebied waar er een opflakkering is geweest', aldus N-VA'er Lorin Parys. Volgens SP.A-parlementslid Hannes Anaf zal het contactonderzoek pas na de zomer echt op punt staan, met behulp van de app. 'We zullen vooral moeten rekenen op het inschattingsvermogen van de mensen en op onze alertheid.'Ook Celia Groothedde (Groen) is ongerust. 'Alweer versoepelde maatregelen, mensen die uit vakantie van het buitenland komen, plus een nog mank lopend contactonderzoek ... De Vlaamse regering moet oppassen dat ze niet zelf een versnelde tweede golf organiseert.'