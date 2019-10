Toby Alderweireld kan zondag met Tottenham revanche nemen tegen Liverpool voor de verloren Champions Leaguefinale. 'Of het voetbal een kil milieu is? Jazeker.'

'Veel mensen denken: oh, als ik maar het geld, het succes en de mogelijkheden van een topvoetballer had, dán zou ik pas echt genieten. Terwijl ik vaak het tegenovergestelde ervaar: doordat ik dit leven leid, geniet ik juist minder', zegt Toby Alderweireld. De 96-voudige Rode Duivel kondigt aan dat hij 'iets anders gaat vertellen dan wat je normaal in het gemiddelde voetballersinterview leest.' Alderweireld vindt dat zijn leven 'wordt geïdealiseerd', maar de medaille heeft ook een andere kant. 'Dingen die voor de man in de straat vanzelfsprekend zijn, kan ik niet meemaken. Vertaal dit alsjeblieft niet als klagen. Natuurlijk ben ik dankbaar. Het voetbal heeft mij op plekken gebracht waar ik anders nooit zou zijn geraakt. Maar het heeft me ook veel afgepakt, en dat begrijpen sommige mensen niet. De boodschap is: iedereen heeft zijn struggle. Benijd je buurman niet, ook al is zijn huis mooier dan het jouwe.'

...