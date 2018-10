Tobback eist excuses van VRT voor reportage over huisjesmelkerij: 'Dit was Fox News op zijn best'

Leuvens burgemeester Louis Tobback (SP.A) eist excuses van de VRT voor de uitzending van 'Iedereen kiest' op woensdag 10 oktober waarin vier lijsttrekkers net voor de verkiezingen in de universiteitsstad geconfronteerd werden met beelden van schrijnende wantoestanden in enkele studentenkoten. Indien de excuses er niet komen zal hij tegen de VRT klacht neerleggen bij de Raad voor Journalistiek.

'Dat men in de uitzending iemand laat verklaren dat Leuven op de hoogte is van dergelijke wantoestanden zonder een weerwoord te vragen aan het stadsbestuur is absoluut ondeontologisch. In de uitzending werden enkele dagen voor de verkiezingen bovendien schepenen voor schut gezet die hiervoor niet eens bevoegd zijn. Dit was pure sensatiezucht in een poging om Leuven in een slecht daglicht te zetten. Dit was Fox News op zijn best, maar dat kan niet voor een openbare omroep', aldus Louis Tobback. Het parket is ondertussen wel met een onderzoek gestart naar deze wantoestanden.

Volgens Tobback is Leuven al meer dan twee decennia bezig met allerlei initiatieven om woningen veiliger te maken. Enkele jaren terug werd de dienst woontoezicht nog met een tiental personen uitgebreid om alle koten systematisch te controleren. 'Er is geen enkele stad in ons land die deze problematiek in overleg met andere instanties zoals de KU Leuven en het parket op een dergelijke manier aanpakt. Ons kotreglement werd reeds door verschillende steden waaronder Antwerpen opgevraagd', aldus Tobback.