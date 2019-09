Random acts of kindness: eigenlijk zijn het 21e-eeuwse vertalingen van Bond zonder Naamtips, maar dan wél Instagramwaardig. Scholieren worden aangemoedigd om zulke 'willekeurige vriendelijke daden' te stellen, voor een beter schoolklimaat.

Hou de deur open voor je medeleerlingen (1 punt). Versier iemands fiets of brommer (2 punten). Bak koekjes voor je hele klas (3 punten). Organiseer een 'propere speelplaats'-actie (4 punten). Deel post-its met een positieve boodschap uit (5 punten). Leerlingen die pas weer zijn gestart, zitten nu al te zwoegen om felbegeerde punten te verdienen met correcte algoritmes, zinsontledingen of chemische verbindingen. Maar er is tegenwoordig ook een manier om te scoren zonder je brein te breken. Het enige wat je hoeft te doen, is lief zijn voor je medeleerlingen. Af en toe eens een fiets versieren bijvoorbeeld, of koekjes bakken. En het boek Rakattack! kopen, om nog meer inspiratie op te doen. Of beter: de directie of leerkracht aansporen om 'RAKtivisten' te worden en met de hele klas of scho...