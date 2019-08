Tim Merlier, de veldrijder die wint op de weg: 'Ik heb lang in de shit gezeten, ja'

Na zijn verrassende overwinning in het Belgisch kampioenschap op de weg droomt veldrijder Tim Merlier nu ook van de Europese titel. Drie maanden geleden was hij nog bijna wielrenner af. 'Of onzen Tim weet hoe je een pint moet tappen? Ge moogt gerust zijn. '

'Het parcours in Alkmaar is vlak, er liggen kasseien en waarschijnlijk zal er veel wind staan. Drie elementen die in mijn voordeel spelen.' © Franky Verdickt

Op de deurbel van Tim Merlier, in een verkaveling in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem, kleeft naast zijn naam een Belgisch vlaggetje. 'Dat hangt er al van vorig jaar', lacht de renner terwijl hij me binnenlaat. 'Het is nog van de vorige eigenaars.'

