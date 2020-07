'Als Beke maandag geen concrete antwoorden geeft op enkele cruciale vragen, dan komt zijn politieke verantwoordelijkheid in het vizier.' Dat zegt Björn Rzoska (Groen), die de coronacommissie in het Vlaams Parlement voorzit, zaterdag in Het Nieuwsblad.

Volgens de Groen-politicus is het tijdens de voorbije hoorzittingen steeds duidelijker geworden dat de woon-zorgcentra na hun sluiting op 12 maart gewoonweg zijn vergeten. De sector heeft volgens hem nochtans genoeg signalen uit­gestuurd.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke 'is concrete antwoorden ver­schuldigd aan iedereen die tijdens de coronacrisis dierbaren is verloren. (...) Ik denk dat hij zelf heel goed beseft dat het maandag do or die is. Erop of eronder. Ik geef hem alle ruimte om zich te verdedigen. Maar als er geen gepaste antwoorden komen, dan komt zijn politieke verantwoordelijkheid in het ­vizier', aldus Rzoska.

Het woord 'ontslag' wil Rzoska niet in de mond nemen. 'Ik wil niet op de zaken vooruitlopen', zegt hij.

Hij benadrukt dat het niet gaat om een heksenjacht of persoonlijke aanval. 'Sommige politici hebben snel het gevoel dat het persoonlijk is, maar dat is het niet. Het gaat over de politieke verantwoordelijkheid.'

