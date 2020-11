In de Brusselse gemeente Anderlecht heeft vrijdagnamiddag een niet-toegelaten manifestatie plaatsgevonden. Een honderdtal mensen trok daarbij door de gemeente, maar werd al snel ingesloten door de politie. Die heeft al enkele tientallen manifestanten opgepakt.

Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst).

De manifestanten protesteerden tegen de beslissing van het Brusselse parket om de agenten die betrokken waren bij het overlijden van de jonge Adil, in april, niet te vervolgen. Adil kwam om toen hij politiecontrole probeerde te ontvluchten en door een politieauto werd aangereden.

De groep manifestanten had zich omstreeks 14 uur verzameld voor het gemeentehuis op het Raadsplein en wilde van daar naar de plaats van het dodelijke ongeval, op de Nijverheidskaai stappen, maar in de Van Lintstraat werden de betogers ingesloten door de politie. Die politie begon daarop de betogers op te pakken. Volgens de politiewoordvoerster zijn er al verschillende tientallen betogers opgepakt, ongeveer zeventig in totaal, en overgebracht naar het commissariaat, maar is ook nog een grote groep ter plaatse. 'De arrestaties verlopen rustig, we hebben het waterkanon nog niet moeten inzetten', klinkt het.

Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst). De manifestanten protesteerden tegen de beslissing van het Brusselse parket om de agenten die betrokken waren bij het overlijden van de jonge Adil, in april, niet te vervolgen. Adil kwam om toen hij politiecontrole probeerde te ontvluchten en door een politieauto werd aangereden.De groep manifestanten had zich omstreeks 14 uur verzameld voor het gemeentehuis op het Raadsplein en wilde van daar naar de plaats van het dodelijke ongeval, op de Nijverheidskaai stappen, maar in de Van Lintstraat werden de betogers ingesloten door de politie. Die politie begon daarop de betogers op te pakken. Volgens de politiewoordvoerster zijn er al verschillende tientallen betogers opgepakt, ongeveer zeventig in totaal, en overgebracht naar het commissariaat, maar is ook nog een grote groep ter plaatse. 'De arrestaties verlopen rustig, we hebben het waterkanon nog niet moeten inzetten', klinkt het.