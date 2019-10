Wat doet het met een mens als hij volwassen wordt onder het toeziende oog van honderden of zelfs duizenden volgers? Daar maken ontzettend veel ouders zich zorgen over. 'Terwijl dat misschien niet nodig is', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Het zou weleens kunnen dat de tieners en jonge twintigers van vandaag aan zelfregulering gaan doen.'

Mijn 15-jarige zoon is opgelucht omdat hij zijn smartphone een tijdje kwijt is. U leest het goed: ik heb een tiener in huis wiens wereld niet instort omdat hij zijn 4G-telefoon weg moet brengen voor reparatie. Geheel vrijwillig doet hij het zolang met een oude Nokia, waarmee hij alleen kan bellen en sms'en. 'Het is even genoeg geweest', zegt hij. 'Even geen druk. Even niet hoeven na te denken welke foto ik op Instagram post. Even niet analyseren welke indruk ik maak.'

...