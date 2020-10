Het aantal tienermoeders in België is tussen 2010 en 2017 met 40 procent gedaald. Ook het aantal abortussen bij tienermeisjes is afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van Fara, de vzw die begeleidt bij zwangerschapskeuzes, en Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, waarover De Standaard dinsdag schrijft.

Officiële statistieken laten al enige tijd zien dat het aantal tiener­moeders jaar na jaar daalt. Bij gebrek aan cijfers over de abortussen in ons land kon lang niet nagegaan worden of er dan misschien meer abortussen plaatsvonden. De laatste info daarover dateerde nog uit 2008. Maar begin dit jaar maakte de evaluatiecommissie zwangerschapsonderbreking een inhaalbeweging en werden de cijfers tot en met 2017 vrijgegeven. Daaruit blijkt nu dat het aantal meisjes tussen 15 en 19 jaar dat zwanger wordt, is gedaald met 39 procent over zeven jaar tot 3.638 in 2017. Dat komt neer op 12 per 1.000 meisjes.

Het grootste deel van de tienerzwangerschappen betreft meerderjarigen. Zij vertegenwoordigen 68 procent van de zwangerschappen bij 15- tot 19-jarigen.

Ook het aantal abortussen bij tieners daalde met 29 procent tot 1.539 in 2017. Het merendeel van de zwangere meisjes kiest dus voor het behoud van de zwangerschap: het abortuspercentage ligt op 42 procent.

Binnen de leeftijdsgroepen zijn er wel verschillen. Hoe jonger de tieners zijn, hoe meer ze kiezen voor abortus. Zo ligt het abortuspercentage bij zwangerschappen in de groep van 10- tot 14-jarigen op 71 procent, en daalt dat tot 53 procent bij de 15- tot 17-jarigen en 37 procent bij de 18- en 19-jarigen.

Verklaring

Er worden dus minder jonge meisjes zwanger, concluderen Silke Brants (Fara) en Katrien Vermeire (Sensoa) in een nieuw rapport. Ze zien twee potentiële verklaringen: de dalende seksuele activiteit bij jonge vrouwen, zoals blijkt uit de studie Jongeren en Gezondheid, uitgevoerd door de UGent, en de beleidskeuze om anticonceptie meer terug te betalen aan jonge vrouwen.

Er zijn wel verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen werden in 2017 exact 1.500 tienermeisjes zwanger, of 9 op de 1.000. Zeven jaar eerder waren het er nog 13,5 op de 1.000. In absolute aantallen gaat het om een daling met 38 procent. 43 procent liet de zwangerschap afbreken. In Brussel deed zich de grootste daling voor van tienerzwangerschappen: hun aantal halveerde tot 483, of 15 per 1.000 meisjes. Wallonië kende ondanks een daling van 39 procent het hoogste aantal tienerzwangerschappen: 1.654, wat neerkomt op 16 per 1.000 meisjes. Het abortuspercentage is dan weer het hoogst in Brussel (52 procent) en het laagst in Wallonië (39 procent).

