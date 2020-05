De keuze van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) om een rijstrook in de Brusselse Wetstraat in te ruilen voor een fietspad komt haar op felle kritiek te staan.

'Ze zijn eraan begonnen. De helden van de nacht werken aan een nieuw fietspad op de Wetstraat.' Dat bericht stuurde Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) op maandagnacht de wereld in via sociale media.

...

'Ze zijn eraan begonnen. De helden van de nacht werken aan een nieuw fietspad op de Wetstraat.' Dat bericht stuurde Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) op maandagnacht de wereld in via sociale media. Daarmee kondigde de politica een forse ingreep in de drukke Wetstraat aan. In de plaats van vier rijstroken zullen dat er drie worden. De vrijgekomen ruimte gaat naar de fietsers. 'Tot op vandaag moesten voetgangers en fietsers de beperkte ruimte delen. Deze oplossing komt beide groepen ten goede', zegt ze. Van den Brandt had de Wetstraat al een tijdje in het vizier, zegt ze. Met de exitstrategie werd de vraag extra prangend. 'We hebben beslist om 40 kilometer extra fietspad aan te leggen voor de leefbaarheid van de hoofdstad. We creëren plaats voor de inwoners. De crisis heeft ons allemaal erg diep geraakt. De relance komt er nu aan. Het is belangrijk dat we de samenleving op een andere manier heropstarten.' Die ingreep wordt haar niet overal in dank afgenomen. N-VA-Kamerlid Theo Francken ziet er zelfs een communautair verhaal in. 'De kloof tussen Brussel en Vlaanderen wordt alsmaar groter', tweette hij. Francken houdt daarom een pleidooi voor meer telewerk. 'Brussel houdt steeds minder van haar pendelaars, laten we daar dan maar eens conclusies uit trekken.' Die kritiek verbaast Van den Brandt. 'Theo Francken ziet een breuk met Vlaanderen. Het tegendeel is waar. Wij willen de Vlamingen net een leefbare hoofdstad geven. Maatregelen die ellenlange files en luchtverontreiniging veroorzaken, zijn de recepten van het verleden.'Georges-Louis BouchezToch denken sommigen dat de ingreep op de drukke verkeersas net méér hinder zal veroorzaken. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez trok eveneens van leer op sociale media. 'Omdat u geen alternatieven biedt, zullen de files en luchtverontreiniging alleen maar stijgen', luidt het. Van den Brandt begrijpt naar eigen zeggen die kritiek. 'Maar dan nodig ik hem uit om meer te investeren in de NMBS, waar zijn minister (François Bellot, nvdr.) bevoegd voor is. De enige manier om mensen te overtuigen om zich op een andere manier te verplaatsen, is om hen de infrastructuur te bieden. Dat doen andere hoofdsteden als Londen en Parijs ook al.'Maar wat met de oproep van de federale regering aan treinreizigers om de wagen te gebruiken met als doel de treincapaciteit te vrijwaren? 'Als iedereen met de wagen naar Brussel komt, zal de stad helemaal vastzitten. Dat is geen optie', zegt de minister. 'Wij vragen dat mensen in de mate van het mogelijke blijven telewerken. Dat kan meer ingeburgerd worden, net zoals het organiseren van gespreide werkuren. Mensen die binnen Brussel korte afstanden afleggen, en die gezond genoeg zijn, vragen we om te voet of met de fiets te gaan. Zo toon je solidariteit voor zij die geen alternatief hebben voor het openbaar vervoer.'