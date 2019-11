N-VA-boegbeeld Theo Francken is lovend over Amerikaans president Donald Trump. 'De manier waarop hij aan politiek doet, is best slim', zegt hij tegen De Zondag.

Volgens Francken heeft Trump 'goed beleid gevoerd' en zich gehouden aan zijn beloftes. 'Hij is één van de weinige naoorlogse presidenten die géén nieuwe oorlog is gestart', zegt Francken tegen De Zondag. 'Dat is toch opmerkelijk voor een man die brutaal genoemd wordt. Amerika doet het ook goed op economisch vlak. Hoge groei, lage werkloosheid. Dat is deels mondiaal, maar deels ook zijn verdienste.'

Dat Trump in Europa niet serieus wordt genomen, komt volgens Francken door de media. 'De media hebben vooraf uitgemaakt dat Obama God de vader is, en Trump de reïncarnatie van de duivel op aarde. Ze doen er alles aan om dat beeld bevestigd te krijgen.'

Eind 2017 zei Francken nog tegen Knack dat hij 'geen fan van Trump' was. 'Hij heeft enorme fouten', zei hij toen, en merkte op dat de Amerikaanse president 'geen strategie voor Syrië' had. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever noemt Trump een schertsfiguur. 'Trump is ook een vreemd figuur', zegt Francken daar nu over. 'Maar ik zou hem niet gek verklaren. Hij wordt onderschat. Dat is ook zijn kracht. Trump staat aan de kant van de kleine man, van het volk. Hij is de vijand van het establishment. De mensen hebben dat graag.'

In dezelfde vooruitblik op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die precies over een jaar plaatsvinden, voorspelt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten dat Trump een tweede termijn zal winnen. 'De Democraten schuiven als antwoord op Trump te veel op naar links. Dat is geen goede evolutie. De winst ligt in het centrum.'

In tegenstelling tot Francken is Rutten erg kritisch op het beleid van Trump. 'Zijn ideaal van "America First" staat haaks op internationale samenwerking. Eén voorbeeld is de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs. Een ander voorbeeld is zijn scepticisme tegenover de NAVO.'

'Die protectionistische politiek kan ook schadelijke gevolgen hebben op veiligheidsvlak', aldus Rutten. 'Zie Syrië: na de Amerikaanse terugtrekking viel Turkije dat land binnen. De wereld is niet veiliger geworden onder Trump.'