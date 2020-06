Theo Francken steekt de hand uit naar de PS, zegt hij in een interview met De Zondag. Dat is volgens het N-VA-boegbeeld de weg uit de crisis.

U zei e?e?n jaar geleden in deze krant dat confederalisme de e?nige optie is om te regeren met de PS. Dat laat weinig marge om te onderhandelen. Bent u dan van mening veranderd?

THEO FRANCKEN: (ontwijkend) Dit land is e?e?n grote diplomatieke conferentie geworden. Het lukt al tien jaar niet meer om een regering te vormen. Dan moet er iets gebeuren, he?. Er moet sowieso nagedacht worden over de organisatie van onze staat. Ook CD&V zegt dat. Ook de welzijnssector zegt dat.

Maar is confederalisme een voorwaarde voor u?

FRANCKEN: Ik blijf ervan overtuigd dat dat noodzakelijk is. Maar ik ga de onderhandelingen niet met u voeren. Dat zou niet slim zijn.

Wat is uw ideale scenario?

FRANCKEN: Dat is een regering met een meerderheid in de twee landsdelen. We zijn toe aan een historisch akkoord tussen het Vlaams-nationalisme en de sociaaldemocratie. Dat zijn de twee grootste politieke families van dit land. Daar pleit ik voor.

(op dreef) Zo'n regering zou legitimiteit hebben in e?lk deel van het land. Dat zal nodig zijn voor de relance. Die regering moet een groot akkoord vormen voor de komende tien jaar, met een institutioneel, een sociaaleconomisch en wat mij betreft ook een ecologisch luik.

Wie zal de coronafactuur betalen: wordt dat niet de? vraag?

FRANCKEN: Wij staan open voor elk debat, maar wij zijn geen voorstanders van nieuwe belastingen. En waarom? Omdat onze belastingdruk al zo hoog is. (feller) Ook onze lasten op vermogen behoren tot de hoogste van Europa, he? Wij zijn al kampioen in herverdeling. Of waarom denkt u dat we zo aantrekkelijk zijn voor migranten?

Meer mensen aan de slag: dat is volgens mij de beste formule. Daar zit nog veel rek op, zeker in Brussel en Wallonie? Een verhoging van de laagste lonen kan dat stimuleren. Dat zegt ook Magnette.

