'Je moet rekening houden met geweld', zegt Theo Francken (N-VA). 'Amerika is het land van de cowboys.'

Via telefoon, persoonlijke contacten, sociale media en televisie. Van de VRT tot Fox News. Ook N-VA-Kamerlid Theo Francken bleef de hele nacht wakker om de Amerikaanse verkiezingen op de voet te volgen. Hij zag dat Joe Biden het een stuk beter deed dan Hillary Clinton in 2016. 'Maar niet goed genoeg. Die peilingen, my god. Kan iemand die verbieden of zo? (lacht) Het is absurd.'Zijn de peilingen de grootste verrassing van de avond? Theo Francken: Het is gewoon beschamend. Het lijkt er op dat zonder corona Donald Trump misschien zelfs een landslideoverwinning bereikt zou hebben. We moeten uiteraard de definitieve uitslag afwachten, maar de peilingen en de media zijn de grote verliezers. Er is géén blauwe golf. Kijk naar Trumps score in Florida, waar veel latino's wonen. Daar scoort hij supersterk. De Republikeinse Partij begint veel multicultureler te werven.Ziet u parallellen met de peilingen in ons land, die het Vlaams Belang (VB) meestal onderschatten?Francken: Ik wil de Republikeinen absoluut niet op dezelfde lijn zetten met het VB, maar er zijn zeker parallellen. Er zijn veel mensen die niet willen of durven te zeggen dat ze voor Trump zijn, net zoals er veel niet durven te zeggen dat ze voor het Vlaams Belang stemmen. Dat geldt zelfs voor sommige N-VA-kiezers. Trump sprak al heel snel over 'gestolen verkiezingen' en hij dreigt naar het Grondwettelijk Hof te stappen.Francken: Trump moet voorzichtig blijven de komende uren. Iedereen is moe en gespannen. Hij moet de kalmte bewaren.Vreest u geweld?Francken: Je moet rekening houden met geweld. Amerika is het land van de cowboys, van de vrije wapendracht, van Black Lives Matter, van Antifaprotesten, van de Ku Klux Klan en van de Proud Boys. We moeten oppassen. Hoe verklaart u de eerste resultaten? Francken: Trump is gewoon de comebackkid. De laatste weken had hij ook een echt momentum. Drie, vier rally's per dag, duizenden mensen in grote stadia. Met zijn punten over economie en jobs heeft hij een gevoelige snaar geraakt. Hij kon veel beloften houden. De benoeming van de conservatieve rechter bij het Grondwettelijk Hof (Amy Coney Barrett, nvdr) was eveneens een zegen, zeker voor de evangelische christenen en de Tea Party-beweging. Joe Biden kwam dan weer heel zwak over.Waarom?Francken: Hij worstelde met die mondmaskerkwestie. Hij liep voortdurend met een masker rond, zodat hij nog slechter verstaanbaar was. Puur visueel kwam dat zwak over. Trump heeft veel mensen ook schrik aangejaagd door te zeggen dat Biden een lockdown zou invoeren, waardoor kinderen niet meer naar school kunnen en online les moeten volgen. In sommige Democratische staten is dat al het geval. Waarom weigert u te zeggen welke kandidaat u verkiest? Francken: Ik heb dat vier jaar geleden ook niet gedaan. Ik ben voorzitter van de Belgische delegatie van het NAVO-parlement. Wij moeten goed samenwerken met de States. Ik heb altijd een goede relatie gehad met de Amerikaanse ambassadeur. Hoe ziet u de Amerikaans-Europese relaties evolueren?Francken: Er moet sowieso meer dialoog komen. Ook als Trump wint, kan ik premier Alexander De Croo (Open VLD) alleen maar oproepen om hem zo snel mogelijk de hand te reiken. Goede relaties zullen heel belangrijk zijn. Neem nu het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Duitsland. Een deel daarvan zou naar België komen. We spreken over veel jobs die we met corona goed kunnen gebruiken. Laat die sneren en schampere lachjes dus, be professional.