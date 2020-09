Kamerlid en oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet te spreken over de beslissing van minister Maggie De Block (Open VLD) om 100 tot 150 kwetsbare migranten te laten overkomen vanuit Griekenland.

'Honderden migranten binnenvliegen in het Europese vasteland geeft het verkeerde signaal, zoals ook de christendemocratische en groene Oostenrijkse regering stelt', reageert Francken. Hij wil dat Europa integraal 'het Australisch model' overneemt.

De 'extra solidariteit' van België met Griekenland werd woensdag toegezegd tijdens een ontmoeting van minister van Asiel en Migratie De Block met haar Griekse collega. Gisteren/dinsdag maakte ze al bekend dat er 12 niet-begeleide minderjarigen zullen worden overgebracht die vastzitten op Lesbos, waar het kamp Moria vorige week helemaal uitbrandde.

Maar door zo te werk te gaan, zal illegale migratie nooit stoppen, zegt Francken. 'Op die manier geef je het signaal dat als een kamp in brand wordt gestoken, je sowieso wordt overgevlogen naar het vasteland. Dit kan mensen met slechte intenties op verkeerde ideeën brengen.'

De N-VA wil de Grieken steunen met financiële en humanitaire steun, maar er moet voor het migratievraagstuk een structurele oplossing komen, zegt Francken. 'Het Australisch model maakte komaf met de illegale migratie en inhumane situaties zoals we die zien in onder meer Griekenland. We moeten stoppen met het pappen en nathouden en het Australisch model integraal overnemen in Europa.'

