Theo Francken (N-VA) wil het gesprek aangaan met het Vlaams Belang. Dat zegt hij zaterdag in een interview met Het Nieuwsblad. 'Laat ons tegen het Vlaams Belang zeggen: hier is de bal, trap zelf eens naar doel in plaats van enkel te roepen vanuit de tribune.' De N-VA-voorman wil bekijken in hoeverre het partijprogramma van Vlaams Belang overeenkomt met 'ons programma en ideologie'.

'Het domste wat we nu kunnen doen, is Vlaams Belang meteen uitsluiten. Ook de koning heeft die boodschap eindelijk begrepen', aldus Francken. 'Laten we eerst heel goed luisteren naar hun voorstellen en die ook juridisch aftoetsen. Migratiestop, uit de Schengen-zone stappen ... Da's allemaal toeteren vooraf, maar nu moeten ze wel concreter worden.' Als er genoeg gelijkenissen zijn, kun je verder tot een volgende stap. 'Als dat niet zo is, dan kun je beter niet samen besturen'.

Francken verdedigt opnieuw de weg naar confederalisme. Voor hem is dat geen splitsing van het land, 'maar een doorgedreven, verdere autonomie van de deelstaten'. 'Je kunt het sociaaleconomisch alleen maar goed aanpakken als je meer fiscale autonomie krijgt'. De voormalige staatssecretaris waagt zich niet aan voorspellingen over de regeringsvormingen. 'Er moet vooral stevig doorgewerkt worden, want de uitdagingen zijn groot. Ik wil er geen timing op kleven, maar 11 juli is altijd de mooiste dag om een nieuwe Vlaamse regering te hebben'.

Of hij voor zichzelf een rol ziet weggelegd in een nieuwe Vlaamse bestuurscoalitie bijvoorbeeld als minister van Onderwijs, weet Francken niet. 'Ik zal met mijn voorzitter wel een gesprek hebben'. Asiel en Migratie blijft zijn voorkeur genieten, 'maar alles ligt federaal zeer moeilijk'.

Het ziet ernaar uit dat Francken en Jambon voor de N-VA de federale regeringsonderhandelingen zullen voeren, ook al zijn de teams nog niet samengesteld. N-VA zou nog geen concrete afspraak hebben met de informateurs Vande Lanotte en Reynders. 'Afhankelijk van de agenda gaan we kijken hoe we de teams samenstellen', luidt het in partijkringen.